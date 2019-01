Personnes handicapées : Vers une carte Chifa appareillages

Bonne nouvelle pour les personnes handicapées ! La carte Chifa appareillages est en cours d’élaboration et sera bientôt mise à la disposition des patients concernés. C’est ce qu’a annoncé, hier, la présidente de la Fédération algérienne des personnes handicapées (FAPH).

S’exprimant lors d’une conférence de presse qu’elle a animée, à l’hôtel Sheraton (Alger), Mme Atika El Mameri a indiqué que plusieurs rencontres ont été organisées entre la Fédération et des cadres de la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) et a précisé que les résultats de ces réunions ont été «positives» puisque les négociations ont abouti, selon elle, à la décision portant sur l’élaboration d’une carte Chifa pour le remboursement des appareillages et certains traitements destinés aux personnes handicapées. «L’annonce officielle de cette importante mesure se fera dans une quinzaine de jours», s’est-elle félicitée, ne cachant pas son optimisme quant à l’amélioration des conditions de prise en charge des personnes handicapées. «Nous sommes très optimistes, il y a une écoute et une réelle volonté d’améliorer la situation de cette frange de la société, qui, de par son handicap, doit faire face chaque jour que Dieu fait à plusieurs obstacles et contraintes», a-t-elle souligné.

Selon la présidente de la FAPH, la carte Chifa appareillage va «optimiser» la prise en charge des personnes handicapées dans la mesure où elle leur permet l’acquisition gratuitement de certains produits médicaux à usage fréquent comme les sondes lubrifiées pour auto-sondage. «À travers cette carte Chifa, les personnes handicapées peuvent acquérir leurs appareillages et traitements gratuitement au niveau des officines conventionnés par la CNAS», a-t-elle expliqué.

Mettant à profit cette opportunité, Mme Atika El Mameri a soulevé certaines contraintes rencontrées aux quotidiens par les personnes handicapées, notamment en matière d’accessibilité et d’insertion professionnelle. «Il y a une urgence à mettre en œuvre la politique nationale d’insertion des personnes en situation de handicap», a-t-elle plaidé.

Pour sa part, le chef de service rééducation fonctionnelle de l’EHS Azur Plage a mis en exergue l’intérêt du remboursement des sondes lubrifiées, un matériel «indispensable» pour la préservation de la fonction rénale des malades handicapés, dont la prise en charge coûte «excessivement chère». «La première cause de mortalité, ce sont les complications urinaires», a souligné à ce propos le professeur Hocine Cherid qui soulignera la nécessité d’agir en amont pour prévenir les complications qui peuvent être «très lourdes».

De son côté, le chef de service de médecine physique et de réadaptation de l’EHS de Tixeraïne a insisté sur la nécessité d’instaurer une politique d’insertion sociale des personnes handicapées et relevé la nécessité de former «davantage» le personnel en vue d’aider et d’assister les personnes handicapés à accomplir leurs besoins quotidiens, notamment en dehors des structures de santé. «Il est vrai que tout n’est pas négatif, mais tout n’est pas positif également, il reste beaucoup à faire pour améliorer la situation des malades handicapées», a noté le professeur Abderazak Belmihoub.

Pour faire face à cette situation au niveau des hôpitaux, le spécialiste a rappelé qu’on fait souvent appel aux aidants et autres gardes malades pour le nursing par exemple. «On le fait par manque de personnel formés», a-t-il regretté, ajoutant que le patient en situation de handicap a besoin beaucoup plus d’une prise en charge sociale que sur le plan médical afin, a-t-il poursuivi, de pouvoir «s’adapter» dans la société.

Kamélia Hadjib