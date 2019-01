Transports collectifs : Arrêtez le carnage !

La route continue d’endeuiller les familles algériennes. Hier encore à Tipaza le choc a été très violent ! Sept personnes, âgées entre 30 et 50 ans, ont trouvé la mort dans une collision entre deux bus survenue à l’aube à Tamlat. Les deux transports en communs sont entrés en collision, causant ce dramatique accident ! Il faut dire que l’insouciance au volant n’a jamais disparu et les chauffards continuent de tuer sur nos routes suite aux incartades et aux dépassements de tous genres.

Combien faudra-t-il encore de drames pour réagir contre ces fous du volant qui sèment la mort sur nos routes ? Qu'attendent donc les pouvoirs publics pour mettre le holà à une situation qui n'a que trop duré ?

Les campagnes de sensibilisation s'étant révélées inopérantes, le temps est venu de recourir à des méthodes drastiques et en tout cas suffisamment dissuasives pour arrêter le carnage comme le retrait définitif des permis de conduire et de place. Il faudra également penser sérieusement à alourdir les sanctions pénales pour les infractions au code de la route tout en complétant ces mesures par une formation plus solide des conducteurs et s'assurer de leur aptitude à la fois physique et surtout mentale. Car le comportement de ces chauffards au volant laisse planer des doutes sur leur santé mentale.

Le facteur humain demeure la première cause de ces accident, avec un taux de plus de 95%, en raison du «non-respect de la distance de sécurité, l'excès de vitesse et la fatigue, en sus du manque de concentration».

Il faut dire que le comportement des conducteurs de bus du transport urbain, activant sur les différentes lignes des périphéries de la capitale et des wilayas limitrophes, attise de plus en plus le mécontentement des passagers qui se retrouvent ainsi exposés aux dangers des accidents routiers, suite aux excès de vitesse et au non-respect du code de la route par des conducteurs dont le seul souci est de ramasser le plus de clients possibles à chaque arrêt.

Aucune forme de respect n'est montrée au passager qui se voit quotidiennement traité tel du bétail par les receveurs de ces transports en commun dont le seul souci est de faire une bonne recette et qui n'hésitent pas à pousser le chauffeur à transgresser le code de la route et à s'engager dans des courses-poursuites avec les autres bus, et ce, afin de rafler les clients qui attendent aux prochains arrêts de bus.

Une répartition par catégorie de véhicules dans les accidents de la route montre que les camions, bus et autocars sont impliqués à hauteur de 30% dans la totalité des accidents, alors même que leur nombre ne dépasse pas 10% du parc automobile en circulation.

De telles informations sont classées en tant que statistiques froides et ne suscitent que campagne de sensibilisation et autres journées d’études. C’est déjà pas mal, mais largement insuffisant pour faire baisser la tendance meurtrière !

R. S.