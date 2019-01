Collision entre deux bus à Hadjout : 7 morts et un blessé

Sept personnes ont trouvé la mort et une autre a été blessée dans une collision entre deux bus, survenue hier à l’aube sur la RN 67, dans son tronçon reliant Sidi Amar à Hadjout, dans la wilaya de Tipasa, a-t-on appris auprès de la Protection civile.

Les services de la Protection civile sont intervenus à six heures du matin pour évacuer vers les structures sanitaires les corps de sept personnes décédées sur le lieu de l’accident, survenu précisément à Tamlat, lorsqu’un bus de transport des voyageurs en provenance de Hadjout à destination de Sidi Amar a percuté un autre bus de transport d’étudiants, a précisé le chargé de communication à la Direction de la Protection civile de Tipasa, le lieutenant Mohamed Michelikh.

Les corps sans vie des victimes, âgées entre 30 et 50 ans, ont été déposés à la morgue de l’hôpital de Hadjout, tandis que le chauffeur du bus des étudiants, seul occupant de sa locomotion au moment de l’accident, a été atteint de plusieurs blessures, selon la même source.

L’enquête préliminaire, entamée par les services de la Gendarmerie nationale (GN), a fait ressortir que le dépassement dangereux effectué par le conducteur du minibus qui transportait les victimes, serait à l’origine de sa collision avec le bus de transport des étudiants, a indiqué, à l’APS, la chargée d’information au niveau du groupement territorial de la GN.

Dans un entretien téléphonique avec l’APS, le lieutenant Bouziane Yasmine a précisé que le dépassement dangereux effectué par le conducteur du minibus «7 places», assurant le transport de voyageurs sur de courtes distances, serait la cause «directe» de l’accident d’après le constat et les enquêtes préliminaires entamées par les mêmes services.

L’accident s’est produit lorsque le conducteur du minibus qui circulait dans le sens inverse, en provenance de la ville de Sidi Amar en direction de Hadjout, a effectué un dépassement dangereux, percutant ainsi un bus de transport des étudiants, faisant sept morts sur place parmi les passagers du véhicule, y compris le conducteur, a fait savoir le lieutenant Bouziane Yasmine qui a ajouté que le conducteur du bus transportant les étudiants et qui se dirigeait vers la ville de Sidi Amar, plus précisément vers le Centre universitaire de Tipaza, a été atteint de plusieurs blessures.

Par ailleurs, elle a qualifié l’état de santé du chauffeur de bus de transport d’étudiants de «stable», ajoutant qu’il recevait actuellement les soins nécessaires au niveau de l’hôpital de Hadjout où le wali de Tipaza, Mohamed Bouchemma, s’est rendu, à la tête d’une délégation de responsables sécuritaires et civils, en vue de s’enquérir de son état de santé et de présenter ses condoléances aux familles de victimes dans la ville de Sidi Amar.

Pour sa part, le directeur des Transports de la wilaya de Tipaza, Salhi Ayachi, a indiqué que le minibus à bord duquel se trouvaient 7 personnes, y compris le chauffeur, et utilisé généralement dans le transport public à l’intérieur des villes ou pour effectuer de courts trajets, n’était pas inscrit sur le registre de transport comme véhicule de transport de voyageurs sur la ligne Sidi Amar-Hadjout

R. S.