L’Entrefilet : Doucen, la poétique

La région de Doucen à Biskra, connue pour ses érudits, abrite la 4e édition des Journées littéraires arabes de la poésie créative. Dès la levée de rideau, un chapelet de poètes a déclamé un assortiment de poèmes. Aux côtés des Algériens, les poètes venus de Tunisie et d’Arabie Saoudite ont été aussi longuement applaudis. L’occasion était aussi à l’hommage rendu à Athmane Loucif, un gabarit de la poésie reconnu par ses pairs.

Cette manifestation, qui se poursuivra jusqu’à aujourd’hui, 21 janvier, a vu la participation d’un certain nombre de poètes innovants, venus de différentes régions du territoire national et de pays arabes, comme le Koweït, la Syrie, l’Iraq, la Palestine et la Tunisie. Des poèmes ont été récités lors de soirées poétiques, en plus de spectacles de chants traditionnels et de visites dans les oasis de la région. Cette 4e édition de ces journées littéraires, devenues un pôle de l’expression poétique, a été caractérisée par des lectures de poésie récitées par des maîtres du melhoun. Les journées littéraires arabes de la poésie créative de Doucen sont organisées par l’association culturelle "Besma", en coordination avec l’association culturelle "El Wafa" de la commune de Laghrous et les assemblées communales de Laghrous, Ouled Djellal, Doucen de la wilaya de Biskra. Au grand bonheur des amoureux de cet art, cette manifestation permettra aussi de déterrer quelques grands textes de notre patrimoine ancestral.

R. C.