Après 10 ans de fermeture : Réouverture de la librairie Mauguin

La librairie-imprimerie "Mauguin", la plus vieille librairie du Maghreb arabe, sise prés de la place "Ettoute" du centre-ville de Blida, a été rouverte samedi, au plus grand bonheur des amoureux de la lecture, venus nombreux à cette occasion. La réouverture de l’établissement, considéré également comme la première imprimerie créée en Algérie durant la période coloniale, s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt. "Car il s’agit d’une chose difficile en cette époque du multimédia et des développements technologiques" selon l’expression de la gérante de cette librairie, Souhila Lounici. Les nombreuses personnes (de tous âges) présentes à cette occasion n’ont pas manqué d’exprimer leur "satisfaction" à l’égard de la réouverture de cette "structure comptant parmi le patrimoine historique de la ville de Blida", que certains ont fréquenté dans leur enfance, à l’exemple de M. Mustapha, un septuagénaire qui a assuré, à l’APS, qu’il y venait en compagnie de son défunt père.

De nombreux auteurs connus, invités à une séance dédicace de leurs livres, tels Maissa Bey, Mohamed Sari et Mustapha Ben Foudhil, ont particulièrement salué la réouverture de cette librairie "qui va certainement contribuer à l’animation de la scène culturelle locale",ont-ils estimé.

"Il était temps pour la ville de Blida d’avoir son café littéraire, à l’instar des grandes villes, comme Alger", a souligné, à ce propos, Mme Lounici, signalant la programmation régulière, à l’avenir, de rencontres littéraires et poétiques. "Notre démarche se voulait une initiative pour remettre au goût du jour les vieux livres de cette libraire et les mettre à la disposition des jeunes et des fans de lecture de tous bords", a-t-elle, en outre, souligne, lançant un appel à tous les amoureux du livre en vue de transformer cet espace, considéré comme un haut lieu de lecture pour les Algériens, durant la période coloniale, "en véritable ruche".