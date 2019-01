Rencontre avec le metteur en scène Habib Boukhalifa : « La formation et la production sont la pierre angulaire du théâtre »

Rencontré lors d’une conférence-débat organisée par l’établissement arts et culture de la wilaya d’Alger, le metteur en scène, Habib Boukhalifa, a abordé samedi après-midi, à l’espace des activités culturelles Bachir-Mentouri à Alger les différentes problématiques du quatrième art en Algérie.

Faisant partie des premières vagues d’artistes ayant bénéficié de formation théâtrale en l’Union soviétique, Habib Boukhalifa a consacré le restant de sa vie à enseigner les rudiments du théâtre aux jeunes générations et à former des talents ayant fait les beaux jours des scènes. Cependant, il dénonce le déficit flagrant de la formation théâtrale qui fait perdurer le marasme dans lequel se trouve le théâtre d’aujourd’hui. «Il faut sélectionner les compétences et leur offrir tous les moyens pour se former. Nous devons adopter une pédagogie de transmission du savoir théâtrale, et pour ce, il faut des professeurs compétents», a-t-il préconisé. L’interlocuteur a rappelé le grand rôle de l’Institut supérieur des métiers des arts du spectacle et l’audio-visuel quand à la formation de grands talents, à l’exemple de Malika Belbey. Cela dit, il pose la problématique de la jonction entre les talents formés et la production. «Il faut une réelle politique culturelle qui accompagne les talents du théâtre et la production. Les festivals doivent être un miroir des productions théâtrales. Beaucoup d’argent de la tutelle part en fumée hélas, sans pour autant aller au noyau de l’activité théâtrale, à savoir la formation et la production», a-t-il déploré. Habib Boukhalifa a plaidé pour l’ouverture de plusieurs centres de formation de théâtre dans toutes les wilayas, rappelant que l’institut se trouve dans l’incapacité de répondre à toutes les demandes des passionnés du quatrième art.

Titulaire d’un doctorat en sciences humaines et sociales de l’université d’Alger, Habib Boukhalifa est metteur en scène et dramaturge de plusieurs pièces de théâtres. Il se considère comme critique de théâtre tout en posant cette problématique qui demeure le maillon faible d’une véritable analyse et développement des arts de la scène. «Je me considère comme critique de théâtre grâce à la formation de critique d’art dont j’ai bénéficié. Il faut savoir que la critique d’art englobe toutes les expressions artistiques, du chant au masque, de la mise en scène et la musique… Le critique doit pratiquer et immerger dans l’univers artistique, non pas comme certains journalistes ayant bénéficié de formation en communication et qui se considèrent comme critiques», a-t-il fait savoir.

Kader Bentounès