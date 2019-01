« Prix Yamina Mechakra » : trois écrivaines distinguées

Les écrivaines Djamila Talbaoui, Hédia Bensalhi et à Kayssa Khalifi ont décroché le «Prix littéraire Yamina Mechakra», chacune dans sa langue d'écriture, lors d'une cérémonie organisée, hier à Alger

Le Prix Yamina Mechakra en langue arabe est revenu à Djamila Talbaoui, pour son roman Qalb El Isbani (Le cœur de l'Espagnol), paru aux éditions El Watan El Yaoum, le Prix du roman en langue française a été attribué à Hédia Bensalhi, pour son ouvrage Orages, édité chez Frantz-Fanon, alors que le prix du roman en amazigh est revenu à Kayssa Khalifi, auteure de Ihulfan, décédée en juin dernier.

Institué en septembre dernier, à l'occasion de la tenue des premières «Rencontres annuelles Méditerranée Afrique des jeunes écrivaines», le Prix Yamina Mechakra récompense les œuvres littéraires d'écrivaines algériennes, en arabe, en amazigh et en français. Il rend hommage à Yamina Mechakra (1949-2013), psychiatre et auteure de la Grotte éclatée (1979) et de Arris (1999). Le prix a été attribué par un jury exclusivement féminin, composé de Rabia Djelti pour la langue arabe, Lynda Koudache (tamazight) et Maïssa Bey (français), lors d'une cérémonie organisée au palais de la Culture Moufdi-Zakaria, en présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi. Doté de 500.000 DA pour chacune des trois catégories, il sera désormais attribué tous les mois de janvier, selon les organisateurs.