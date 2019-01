Aigle Azur et le World Trade Center Algiers (WTCA) : Signature d’une convention

Une convention cadre a été signée, mercredi soir, entre la compagnie aérienne française Aigle Azur et le World Trade Center Algiers (WTCA), en marge d’une rencontre du « Club Export» consacrée à la logistique, organisée à l’hôtel El-Aurassi (Alger). S’exprimant à cette occasion, le directeur général du WTCA, M. Ahmed Tibaoui, a souligné que « cette convention constitue une opportunité idoine pour les opérateurs algériens qui souhaitent exporter leur produit vers différentes destinations, en particulier en Afrique, par voie aérienne à partir d’Alger. Il a ajouté que le ministre du Commerce a annoncé que 2019 sera une année destinée exclusivement à l’exportation, cette convention est donc venue à point nommé pour consolider et accompagner le gouvernement dans son programme de développement des exportations. M. Tibaoui n’a pas manqué d’exprimer sa pleine satisfaction quant à l’amélioration qu’a connu ces dernières années le domaine des exportations et la bonne qualité des produits algériens. Il dira dans ce sens que nos produits s’imposent progressivement sur les marchés étrangers, surtout africains. S’agissant de cette rencontre, il a indiqué qu’elle est très importante puisqu’elle permettra davantage aux participants d’échanger les idées et de nouer des partenariats ainsi que de prendre connaissance des techniques des exportations. De son côté, le délégué général d’Aigle Azur en Algérie, Yacine Benslimane, a indiqué que la signature de cette convention constitue un signal fort de la grande importance qu’accorde la compagnie au développement de l’économie algérienne et sa disponibilité pour aider les opérateurs à exporter leur produit vers les destinations souhaitées et aussi pour mieux cerner leurs besoins en matière de tarifs. Il dira qu’il y a plus d’une quinzaine de destinations, à savoir, des vols cargo au départ d’Alger vers Paris-Orly, Lyon, Marseille, Mulhouse, Toulouse, Berlin, Milan, Bamako, Porto, Moscou, Dakar, Sao Paoulo, Pékin, etc. En réponse à une question relative aux prix qui seront pratiquées, il a rassuré qu’ils seront très abordables. M. Benslimane estime à cet effet que l’année 2019 mobilisera les énergies et toutes les forces économiques pour créer une nouvelle dynamique pour rendre plus visible l’économie algérienne à l’étranger.

Makhlouf Ait Ziane