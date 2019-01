Agriculture et industrie agro-alimentaire : L’offensive algérienne

Une croissance en deçà des prévisions, un programme des énergies renouvelables encore au stade embryonnaire, une demande exponentielle de gaz naturel qui mettra à rude épreuve les capacités d’exportation. Compte tenu de ces facteurs, l’Algérie s’oriente résolument vers l’agriculture et l’agro-alimentaire. La première contribue à près de 10% au PIB, et emploie pas moins de 2,5 millions d’actifs employés. La seconde, elle, constitue la principale branche de l’industrie du pays, elle contribue à plus de 50% de sa valeur ajoutée —hors hydrocarbures— et emploie près de 150.000 salariés. Ce n’est pas tout. De février à juin 2019, des opérateurs activant dans ces deux domaines prendront part à au moins 10 manifestations internationales afin de bénéficier du savoir-faire des autres pays et nouer des partenariats, à travers lesquels une nouvelle dynamique sera impulsée aux domaines agricole et agro-alimentaire. Une importance capitale est accordée par les pouvoirs publics au choix du partenaire. Des exemples ? Pour l’agriculture contractuelle, jusque-là mal exploitée, l’Algérie a jeté son dévolu sur le Canada. Un des objectifs principaux de cette démarche est de sécuriser l’approvisionnement de ces unités spécialisées en produits agricoles, autrefois principalement assurés par les importations et, dans une moindre mesure, sur un marché au comptant local très irrégulier. Il est également question, d’une part, d’explorer les effets de l’agriculture contractuelle, récemment introduite dans les filières lait, tomate industrielle et les grandes cultures sur les petites et moyennes exploitations en Algérie. D’autre part, ce projet vise une progression des recettes de cultures et de la valeur nette de l’exploitation agricole, une baisse des dépenses d’exploitation des fermes, etc. Aujourd’hui, l’agriculture contractuelle s’érige en un vecteur des exigences nouvelles des consommateurs pour l’environnement et la responsabilité sociale dans l’agriculture. Ce n’est pas tout. L’Algérie, développement technologique oblige, compte également aller vers une agriculture intelligente qui, pour reprendre les mots du ministre, permettra, entre autres, une amélioration considérable de la productivité. Une politique qui nécessitera une promotion de l’investissement privé, laquelle interviendra avec, notamment, des mesures visant à libérer l’initiative et lever les obstacles freinant l’essor des porteurs de projets. Pour ce faire, l’Algérie compte renforcer sa relation avec la Hollande, pays leader en la matière, qui réalisera plusieurs projets. À Biskra, à titre d’exemple, l'assistance consiste à développer les cultures maraichères et la construction de serres de type néerlandais, tout en permettant d'économiser l'eau et augmenter la production de 30 % dans cette wilaya aride. Par ailleurs, il convient de souligner que notre pays vient de signer quatre mémorandums d’entente avec le consortium américain Robert International Agriculture Development (RIDA).

Fouad Irnatene