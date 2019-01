Risque de surendettement public : Les préoccupations du FMI

Même avec un taux d’endettement public important, l’Algérie figure parmi les pays les moins endettés au monde à ce niveau.



Calculée par rapport au PIB, la dette publique constitue un indice de référence dans la résilience économique des États et de leur capacité à mobiliser leurs ressources pour les besoins du développement et de couverture des investissements. Dans son dernier rapport sur la question, le FMI souligne que le fardeau de la dette publique demeure «pourtant un phénomène qui prend de l’ampleur dans le monde entier».

«Dans les pays émergents, elle se situe à des niveaux jamais atteints depuis la crise de la dette des années 1980, et 40 % des pays à faible revenu (24 sur 60) présentent un risque élevé de surendettement, à savoir une incapacité à assurer le service de la dette publique, ce qui pourrait fortement perturber l’activité économique et l’emploi». A des taux d’intérêt réels élevés, ces niveaux « peuvent toutefois rendre les États beaucoup plus vulnérables à un durcissement des conditions financières mondiales et à une hausse des charges d’intérêts, ce qui pourrait provoquer des corrections sur les marchés, de brusques fluctuations du taux de change et un nouveau ralentissement des flux de capitaux», note le rapport du FMI. Aussi, les problèmes se compliquent « lorsque la dette est déjà élevée et que les ressources provenant de nouveaux emprunts ne sont pas employées à bon escient», ou dans le cas de « catastrophe naturelle ou de choc économique», ce qui compromettrait la capacité des Etats « à rembourser la dette». Le rapport du Fonds monétaire international indique que « ce sont généralement les pays à faible revenu qui connaissent les problèmes d’endettement les plus graves et qui sont souvent les moins bien armés pour les résoudre». Par conséquent, nombre de pays dans le monde se trouvant dans pareille situation « ont fortement besoin de dégager des ressources supplémentaires pour se développer et s’en remettent de plus en plus à des émissions obligataires souveraines, à des prêts consentis par de nouveaux créanciers officiels et à des créanciers bancaires étrangers pour obtenir des financements extérieurs». Des alternatives qui présentent « des avantages» mais qui peuvent être « également source de nouvelles difficultés en ce qui concerne la gestion de la dette et, si besoin, sa restructuration». Pour prévenir cet état de fait, l’institution de Bretton Woods propose trois mesures pour une crise de la dette publique. Il s’agit de « redoubler d’efforts pour garantir la viabilité financière des emprunts souverains», que les pays consentent à accepter « de rendre compte de leur dette publique de manière exhaustive et transparente» et, enfin, de « promouvoir la collaboration entre les créanciers officiels afin de traiter les cas de restructuration de la dette qui font intervenir des prêteurs non traditionnels». Pour rappel, en juin 2018, le FMI avait affirmé que la dette publique intérieure avait considérablement augmenté depuis 2016, mais tout en demeurant modérée.

En juillet de la même année, un rapport, publié en décembre 2017 par le Forum économique mondial, classait l’Algérie parmi les dix pays les moins endettés au monde, avec 20,04% d’endettement sur le produit global local, soit à la dixième place.

D. Akila