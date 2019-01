Grand angle : manœuvre en mer noire

La mer noire, nouvelle zone de tension entre russes et occidentaux. Si cette étendue maritime représente pour la Turquie une relation consubstantielle, pour Moscou c’est un espace vital sur lequel il faut scrupuleusement veiller et un deadline qu’il ne faut surtout pas violer. L’arrivée samedi d’un destroyer américain lance-missiles, l'USS Donald Cook, dans ces eaux- là a mis la marine russe en état d’alerte. Cet espace si chère aux turcs et à Moscou devient chaque jour une zone d’influence et de pression. La découverte de nouvelles ressources d’hydrocarbures a également sensiblement augmenté l’intérêt d’acteurs mondiaux non régionaux comme les États-Unis et l’Union européenne pour cette partie du contient eurasiatique. Washington a activement soutenu les demandes d’adhésion à l’OTAN de la Géorgie et de l’Ukraine. Cette manœuvre a d’ailleurs été perçue par le Kremlin comme une très grosse menace pour la sécurité intérieure de la Russie. Pour les États-Unis, le bassin de la mer Noire et le Sud du Caucase jouent un rôle stratégique par rapport à leurs intérêts au Proche et Moyen-Orient, à leurs opérations militaires en Afghanistan et en Irak, mais aussi à leur lutte contre le régime de Téhéran. L’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l’OTAN a aussi considérablement changé le rapport de force autour de la mer Noire. Pour beaucoup de pays de la région, la perspective, même éloignée, d’une adhésion à l’UE est toujours intéressante. La Turquie essaye depuis longtemps d’intégrer cette union. L’un des objectifs stratégiques de l’Ukraine et de la Moldavie est d’entrer dans l’UE. De son côté, la diplomatie européenne mise sur les leviers économiques et de ce que l’on peut appeler la «puissance douce» en soutenant les processus de démocratisation à travers les ONG et en participant au règlement des conflits autour des États non reconnus. La Russie se montre néanmoins très méfiante à l’égard de cette internationalisation constante. Aujourd’hui, les exemples de détérioration des relations ne sont toutefois pas rares. À l’heure actuelle, les frontières de la zone sont consolidées par la création en 1992 de l’Organisation de coopération économique de la mer Noire (OCEMN), composée de 12 pays. L’OCEMN ne rassemble pas seulement des États ayant un accès direct à la mer Noire, mais également l’Azerbaïdjan, l’Arménie, la Moldavie, l’Albanie, la Grèce et la Serbie. Pour l’heure, l'USS Donald Cook est sous surveillance électronique et technique par le navire d'escorte russe «Pytlivyï». L’œil de Moscou reste bien ouvert.

M. T.