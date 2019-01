Syrie : Attentat au sud de Damas

Un attentat a eu lieu hier matin dans le sud de la capitale syrienne, Damas, a rapporté l'agence officielle Sana, selon qui un «terroriste» a été interpellé. La «forte explosion», survenue près d'un bureau du renseignement militaire, a fait selon certaines sources «des morts et des blessés». L'existence de victimes n'a toutefois pas été confirmée par Sana. Selon des témoins, l'explosion avait été suivie de tirs. C’est la première attaque dans la capitale syrienne en plus d'un an. La télévision d'Etat avait initialement rapporté qu'une explosion avait été entendue près d'une autoroute dans le sud de la ville, faisant état de «premiers rapports suggérant un acte terroriste». Elle n'avait pas donné davantage de détails. Selon l'agence de presse syrienne, les services de sécurité ont procédé à la fermé des entrées de l’autoroute aux alentours de Zahra et Almzah, ainsi que les quartiers avoisinants, tandis que les ambulances se sont précipitées sur le site pour transporter des blessés, a ajouté Sana, sans donner plus de précisions sur cette attaque.



Des raids « israéliens » repoussés dans le sud



Dans le sud du pays, la défense antiaérienne syrienne a répliqué hier à une attaque israélienne, a rapporté l’agence de presse Sana, citant une source militaire. «Notre défense anti-aérienne a riposté très efficacement aux frappes aériennes israéliennes visant la région du sud et les ont empêchés d'atteindre leurs objectifs», a indiqué Sana. Les batteries de la défense aérienne syrienne, S 300 fournies récemment par la Russie, ont permis également le 11 janvier dernier de riposter à une attaque similaire de missiles lancée par des avions de guerre israéliens dans les environs de la ville de Damas.

R. I.