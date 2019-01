Coupe d’Algérie (8es de finales) : Le CRB comme sur des roulettes

Le CRB vivra presque une partie de plaisir en se mesurant, aujourd’hui, dans son fief du 20-Août à une équipe du SA Mohammadia qui sera désavantagée par le terrain. Dans ce genre de compétition, il ne faut jurer de rien, puisque tout reste possible. Le SAM a d’ailleurs éliminé l’AS Ghris, au tour précédent, le

« tombeur de la JSK» chez lui sur le score de (2 à 0). Les Annabis de l’USMA accueilleront une équipe du CABBA qui ne sera pas facile, eu égard à la grande ambiance du stade 19-Mai, la « coquette ». On s’attend à une empoignade qui se jouera devant plus de 60.000 spectateurs. On avait vu les applaudissements nourris (« clapet ») comme l’avait fait les Islandais lors de l’Euro 2016 en France. D’autres chocs sont prévu aujourd’hui, mardi et mercredi avec un certain face à face à face entre l’ESS et l’USMA et le NAHD contre le MCA au stade 20-Août.

H. G.

Programme :

Aujourd’hui

Stade 20-Août (14h) : CRB - SAM

À Annaba (16h) : USM Annaba - CABBA

À Béjaïa (17h) : JSMB-CRMBouguirat

Mardi, 22 janvier:

À Bologhine (14h30) : PAC - USMH

À Sétif (17h) :ESS - USMAlger

Mercredi 23 janvier

Au stade 20-Août (15h) : NAHD - MCA

À Ouargla (14h30) : MCRouisset - CSC