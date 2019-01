Cross : Challenge national d’Alger : Ramdhane Ouarghi (OFAC) et Mouna Daoud (MCA), sacrés

Les athlètes Ramdhane Ouarghi (OFAC Ouled Fayet/Alger) et Mouna Daoud (MC Alger) ont remporté le 12e Challenge national d'Alger de cross-country, disputé au domaine de Bouchaoui. Ouarghi a remporté la course des seniors hommes devant les "militaires" El Hadi Lammeche et Nassim Drifel du Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires (Crepesm) de Ben-Aknoun (Alger). ''La course a été très difficile à cause de la pluie qui a rendu le parcours impraticable. En outre, il y avait plusieurs coureurs très expérimentés comme ceux de l'équipe nationale qui étaient favoris pour le sacre. J'ai su gérer la course et je ne voulais pas forcer lors des premiers mètres. Je suis très heureux pour ce sacre et je dois remercier mes entraîneurs qui étaient toujours à mes côtés. Maintenant, je dois me concentrer et bien préparer le Championnat national'', a indiqué Ouarghi, tout heureux, à l'APS. Chez les dames, Mouna Daoud (MCA) a remporté la première place devant sa coéquipière Hadjira Semsoum et Nassima Messaoudi (AS Protection civile). ''Je suis très heureuse pour ce sacre qui vient au bon moment. La course a été très difficile à cause de la pluie qui a rendu le parcours très glissant et lourd, mais j'ai bien géré la course, ce qui m'a permis de décrocher la première place. Je vais continuer à travailler pour décrocher un bon classement lors du prochain Championnat national'', a réagi Daoud. Outre les seniors, deux autres catégories étaient au programme de ce challenge. Il s'agit des U18 (garçons et filles) et U20 (garçons et filles). En parallèle à cette compétition, s'est déroulée la 3e étape du Challenge de wilaya de cross pour jeunes qui a regroupé les catégories suivantes : écoles (garçons et filles), Benjamins (garçons et filles) et minimes (garçons et filles). ''Il s'agit du

7e Challenge dans le calendrier fédéral pour la saison sportive. Nous avons enregistré un record de participation cette année surtout dans les petites catégories. Concernant le niveau technique, nous avons relevé la présence de beaucoup de jeunes talents qui auront sûrement l'occasion d'intégrer les différentes équipes nationales. Je profite de l'occasion pour féliciter la Ligue algéroise d'athlétisme (LAA) qui est derrière cette magnifique organisation'', a déclaré le Directeur de l'organisation sportive et des compétitions (DOSC) de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA), Mourad Abdenouz. Cet évènement, dédié à la mémoire du regretté journaliste Abderazak Seghouani dit "Abdou", décédé le 4 juillet dernier, a regroupé 1.516 participants dont 609 dames. L'épouse du défunt ainsi que son enfant Katib (10 ans) ont été honorés lors de la cérémonie de remise des prix aux lauréats par la FAA et la LAA.