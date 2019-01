ES Sétif : Une sortie de crise espérée par tous

En effet, en plus du mécontentement des joueurs et pas des moindres, tels Djabou, Djahnit, Rebiai, Bedrane et autres, et dont certains ont même boycotté quelques séances d’entraînement à un moment donné pour crier leur colère à l’encontre de la direction du club qui ne leur a pas octroyé leurs mois de salaire. Il y a aussi le mécontentement des supporters qui ont ouvertement affiché leur désappointement envers les dirigeants dont-ils dénigrent la gestion et à qui ils ont d’ailleurs demandé de s’en aller et de quitter le club. Cette situation de désordre, que tous les Ententistes espèrent passagère seulement, perturbe l’équipe sétifienne. Pour preuve, l’ESS a marqué le pas et a rétrogradé à la 5e place au classement en comptant à présent 12 points de retard sur l’USM Alger, leader du championnat, après une série de mauvais résultats. L’Entente de Sétif qui a déjà perdu deux objectifs, avec sa double élimination en Ligues des champions africaine et arabe, s’est tournée vers le Championnat et la Coupe d’Algérie. Pour le championnat, même si rien n’est encore fait, c’est un peu mal engagé pour l’ESS au vu du retard qu’elle accuse désormais sur le duo de tête USMA-JSK. En coupe, l’Aigle noir est qualifié en 8e de finale, qu’il disputera à l’USM Alger demain à Sétif. Pour dire, que face au leader du championnat, ce n’est point gagné d’avance. L’Entente, qui faisait partie au coup d’envoi de la saison des favoris en puissance, a marqué le pas avec une série étonnante de quatre défaites consécutives en championnat. Ce qui n’est pas des habitudes de l’équipe des Hauts-plateaux et l’une des grosses cylindrées du football algérien et africain. Habituée à glaner des titres, toutes compétitions confondues, nationale et continentale, l’ES Sétif traverse une mauvaise passe qui lui fait craindre le pire. Un autre souci aussi perturbe le club. C’est cette histoire de dettes qui, croit-on savoir, serait sur le point d’être solutionnée, ainsi que les rapports qui se sont détériorés entre le président Hacène Hamar et le directeur administratif, Azzedine Arab. Toutefois, les nuages semblent se dissiper entre les deux hommes avec le concours de certaines personnes proches du club. Par ailleurs, la direction du club, à sa tête le président Hassan Hamar, se démène pour régler les problèmes en suspens et surtout pour régulariser les joueurs afin de les remotiver et leur permettre ainsi de rester concentrés sur la compétition. Il a d’ailleurs promis aux joueurs, notamment les cadres de l’équipe, que tout allait rentrer dans l’ordre et qu’ils seront incessamment payés ; cela a été affirmé par le capitaine d’équipe Abdelmoumen Djabou, qui a tenu à affirmer que son absence face au PAC était due à une légère blessure et non pas à un boycotte, comme rapporté par certaines rumeurs. Il a expliqué que son entraineur Noureddine Zekri a préféré le ménager en prévision de l’important rendez-vous des 8es de finale face à l’USMA, ce mardi. On a appris que les caisses du club viennent d’être renflouées grace aux deux sponsors que sont Kia Motors (9 milliards) et Ooredoo (2 milliards). Même les autorités locales et la DJS ont promis d’aider le club. Ce qui devrait contribuer à permettre à la direction de l’Entente d’assainir sa situation financière. Les inconditionnels de l’Aigle noir espèrent voir leur équipe favorite rebondir au plus vite et redresser la situation pour le bien du club, habitué à beaucoup mieux. Une Entente forte ne peut que faire du bien à notre football et au championnat nationale de Ligue-1 Mobilis.

L’ESS mérite un meilleur sort…

Mohamed-Amine Azzouz