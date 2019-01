Le football algérien n’a pas fini d’étonner. Il réussit, à chaque fois, à nous valoir des satisfactions et surtout des exploits qui sortent un peu de l’ornière. C’est ainsi que la plupart des observateurs se rappellent encore du «cendrillon», le CREConstantine, qui est parvenu, en 1984, à atteindre les demi-finales de la coupe d’Algérie, stoppé in-extremis, en demi-finale, par le MCOran. Depuis, que «de l’eau avait coulé sous les ponts». Notre pays obtiendra la CAN en 1990 lorsqu’elle avait été organisée par l’Algérie. Nos clubs aussi ont excellé avec des performances rarissimes comme celle de l’ESS en 2015 en remportant le trophée africain. C’est pour vous dire que notre football cesse de se régénérer après une période «yoyo», faite de hauts et de bas. Ce que la formation du sud du pays, et plus précisément de la région de Béchar, la JSSaoura, a réalisé en obligeant l’icône du football africain le Ahly du Caire au partage des points (1à1). On aurait même pu applaudir si l’arbitre de la rencontre avait accordé le but de Yahia Chérif qui n’était nullement en position d’hors jeu. Toujours est-il, un nul qu’on peut considérer comme flatteur pour une équipe qui n’a été créée qu’en 2007. Un «néophyte» qui joue actuellement dans la cours des grands. C’est une nouvelle métamorphose pour le football du sud du pays jusque-là, vu comme « laissé-pour-compte ». Il faut dire que des hommes dévoués sont derrière cette résurgence du « jeu à onze » de cette contrée connue par ses hydrocarbures, ses dattes et aussi des hommes intègres et surtout qui aiment leur pays. Cet amour des valeurs nationales a fait que les populations de cette région sont réputées par leur résistance au mal, mais aussi devant l’effort et ce malgré les conditions climatiques pour le moins impossibles. Il arrive où le thermomètre dépasse les 50 degrés celcius. En dépit de cela, des dirigeants comme Zerouati, Amar Baâmeur et bien d’autres ont fait que le football de cette région est en train de se développer comme jamais. A Ouargla, beaucoup de clubs qui luttent avec force et courage pour sortir de l’anonymat sont en train d’apparaître au grand jour. Il y a encore l’équipe de Rouisset (championnat Amateur-Groupe centre) qui est qualifiée pour les huitièmes de finale de la coupe d’Algérie. Elle affrontera le CSC, «bourreau du TPMazembe» (3à0)). Il y a beaucoup de clubs dont faudra attendre l’éclosion d’un jour à l’autre comme l’avait fait le NT El Oued de Mehri, géré actuellement par sa fille. Il y a une activité sportive apparente dans le sud du pays. C’est une évidence ! Et l’exploit de la JSSaoura est là. Il redonne espoir à toute une ville et partant à toute la région de Béchar et le sud du pays en général. Les jeunes de cette contrée du pays, connue aussi par son agriculture, peuvent donner énormément au pays du fait qu’on est en présence d’une jeunesse qui veut se surpasser pour honorer les couleurs du pays. De plus, la performance réussie par cette équipe de la JSSaoura est très encourageante pour tous, puisque cette équipe est en train de «grandir» à vue d’œil. En un peu plus d’une décennie depuis sa création, cette équipe a atteint la phase de poules en évoluant dans la cours des grands. Le travail effectué par le président Mohamed Zerouati est en train de porter ses fruits. Car, le fait d’atteindre la phase de poules avec le CSC, le champion d’Algérie, est rare dans les annales de notre football. Cela dénote de la ténacité des hommes de cette région à la géographie difficile. Avec le labeur bien fait, la volonté et surtout croire fermement en ses convictions, on ne peut que réussir en tirant de «l’or d’une terre stérile et aride». C’est le défi gagné par la JSSaoura. En soi, il s’agit d’une grande réussite !

Hamid Gharbi