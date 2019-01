Ligue des Champions d’Afrique, CS Constantine 3 - TP Mazembé (RD Congo) 0 : Les « Corbeaux » impuissants devant les Sanafir

Les Corbeaux de Lubumbashi se sont avérés tout à fait impuissants devant le Chabab de Constantine. En effet, le TP Mazembé s'est pris une sacrée raclée, samedi soir, au stade Hamlaoui, à l'occasion de la seconde journée de la phase des poules de la Ligue des champions d'Afrique.

Dans cette confrontation à sens unique, les protégés du technicien français Denis Lavagne se sont imposés haut la main par le score sans appel de 3 à 0. En quête de confirmation, après leur bel exploit la semaine dernière en Tunisie face au Club Africain (0-1), les Sanafirs n'ont laissé aucune chance à leur adversaire du jour. Soutenus par leurs fervents supporteurs, comme d'habitude, les camarades du portier Rahmani ont d'emblée acculé les poulains du coach Mihiayo, les repoussant dans leurs tranchées. Monopolisant le cuir dès les premières minutes de la rencontre, les joueurs du CS Constantine se sont vite montrés dangereux. Néanmoins, faute de précision et d'efficacité dans la surface, les Algériens ne sont pas parvenus à concrétiser leurs efforts durant le premier half. La sortie pour blessure de leur goleador vedette Abid, à la demi-heure de jeu, n'a pas non plus arrangé les choses. En seconde période, le Chabab a fait preuve de beaucoup plus de détermination et de réalisme, face à un adversaire, qui n'a fait que défendre jusque-là. Après quelques timides occasions, Benayada parvient à tromper enfin la vigilance du gardien Bakula d'un joli tir et à ouvrir la marque. Une réalisation qui a complètement galvanisé les Constantinois. 65', un autre défenseur , en l'occurrence Zaalani, se distingue en mettant à l'abri son équipe. Cependant, malgré cet avantage de deux buts, l'appétit des Sanafirs demeure grande face à un adversaire incapable de réagir. 80', Lamri aggrave la marque et scelle définitivement le sort de cette confrontation. Comptabilisant six points, le CSC prend ainsi la tête du groupe «C» et s'offre une sérieuse option pour la qualification en quart de finale. «C'est une belle victoire face à une grande équipe du TPM. On a su géré les débats du début à la fin en mettant la pression et du rythme dans ce match. On n'a laissé aucune chance de s'organiser à notre adversaire, qui a surtout défendu et procédé par des contres. On va savourer cette victoire, qui va faire beaucoup de bien à l'équipe et se concentrer ensuite sur la prochaine sortie face aux Egyptiens. On doit garder cette bonne dynamique et ne rien lâcher, car on n'est pas encore qualifiés», a déclaré l'entraîneur du CSC, Denis Lavagne, à l'issue de cette partie. Lors de la prochaine journée, prévue les 1 et 2 février, le champion d'Algérie en titre se déplacera en Egypte pour affronter la formation d'Al Ismaili, alors que le TP Mazembé sera hôte du Club Africain.

Rédha M.