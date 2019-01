Voyage vers une destinée incertaine : Une évolution inquiétante

Le phénomène de l'émigration clandestine par la mer (ou harga) connaît ces dernières années une «évolution constante» ayant donné lieu au départ du pays de centaines de jeunes vers une «destinée incertaine», déplore le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, dans un document rendu public hier. «Le phénomène de l'émigration clandestine par la mer ou harga connaît ces dernières années une évolution constante ayant donné lieu au départ du pays de centaines de jeunes, à travers des voies parsemées de dangers et vers une destinée incertaine, dont la plupart périssent au cours du périple», précise le document rendu public lors du Forum national sur le phénomène de «harraga».

Selon le ministère, «abstraction faits des statistiques qui font état de la disparité des nombres des candidats à cette aventure risquée, il demeure indéniable qu'aujourd'hui nous nous trouvons face à un phénomène, source d'inquiétude à tous les niveaux, dont les dimensions autant que les causes et les analyses sont multiples». «Néanmoins, la certitude est que nous vivons ces derniers temps et de manière récurrente, des drames dus à la perte de concitoyens de différents âges, en plus de la perte dramatique de nos concitoyens : enfants, jeunes, adultes, hommes et femmes, le phénomène de la harga qui a des répercussions négatives à plusieurs niveaux requiert, d'être contenu et éradiqué, d'une part des mesures rapides et efficaces, déjà engagées par les pouvoirs publics, et d'autre part, un large débat sur les questions qui lui sont liées de façon directe ou indirecte», ajoute la même source. Les réseaux sociaux et médias ont rendu le phénomène de la harga «plus complexe» Pour le ministère, ce qui a rendu cette situation «plus complexe», c'est sa «large» exploitation par les réseaux sociaux et son traitement «inconvenant» par les médias dans certains cas, au point où ce sujet est devenu synonyme «de démoralisation et d'incitation à l'acte, ce qui n'a pas manqué de nuire à l'image de notre pays à l'étranger». Le document a rappelé que «dès l'apparition des premiers cas de harga dans les années 2000, les pouvoirs publics se sont attelés à travers une batterie de mesures, à faire face à ce phénomène en vue de la contenir, car il s'agit d'une question de protection et de sécurité de nos concitoyens, qui constitue la priorité des priorités et à laquelle tous les moyens possibles et nécessaires ont été consacrés». «Ainsi, les efforts consentis par tous les intervenants concernés, dans un cadre de coordination permanente tant sur le plan central qu'au niveau local, ont permis d'assurer une meilleure connaissance de l'évolution de ce phénomène et des procédés adoptés dans l'organisation des traversées suicidaires, comme en témoignent les résultats opérationnels des services de sécurité en matière du nombre de tentatives avortées et de réseaux démantelés et des vies humaines sauvées», a-t-on estimé.

Le ministère a indiqué que les efforts des pouvoirs publics, «nécessitant valorisation et soutien, rencontrent de nombreuses difficultés, rendant contraignante la réalisation des objectifs tracés pour le traitement de ce phénomène, en l'occurrence l'étendue sur plus de 1.200 km de notre bande côtière au relief difficile nécessitant la mobilisation d'énormes moyens pour sa couverture, ainsi que le rôle négatif joué par certaines parties qui adoptent une position de spectateur, et qui par moment, poussent nos jeunes, volontairement ou involontairement, vers cette aventure aux conséquences désastreuses».