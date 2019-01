Révision exceptionnelle des listes électorales : du 23 janvier au 6 février

Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire dans informe dans un communiqué les citoyens et citoyennes qu'une période de 15 jours de révision exceptionnelle des listes électorales sera ouverte du mercredi 23 janvier au mercredi 6 février, en application de l'article de la loi organique n16-10 sur 25 août 2016, relative au régime électoral», précise la même source. «A cet effet, tous les citoyens et citoyennes non-inscrits sur les listes électorales âgés de 18 ans révolus le jour du scrutin, soit le 18 avril 2019, sont invités à demander leur inscription sur la liste électorale de la commune de résidence», ajoute le communiqué, précisant que «les électrices et électeurs ayant changé de résidence doivent se rapprocher de leur nouvelle commune de résidence qui prendra en charge la procédure de radiation et d'inscription». La demande d'inscription doit être appuyée par la présentation de deux documents, l'un justifiant l'identité et l'autre justifiant la résidence, souligne la même source. Les bureaux de vote chargés des élections au niveau des communes, «sont ouverts tous les jours de la semaine, de 9h00 à 16h30, précise le communiqué du ministère.