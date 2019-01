En prévision de la présidentielle du 18 avril : Les candidats conviés à retirer les formulaires

En prévision de l’élection présidentielle du 18 avril prochain, le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a rendu public, hier, un communiqué via lequel il invite les postulants à la candidature à procéder au retrait des formulaires de souscription individuelle.

«Suite à la signature par son excellence, Monsieur le Président de la République du décret présidentiel portant convocation du corps électoral pour le 18 avril 2019, en vue de l'élection à la présidence de la République, et en vertu de la loi organique n° 16-10 du 25 août 2016, relative au régime électoral, le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire porte à la connaissance des postulants à la candidature à ces élections, que le retrait des formulaires de souscription individuelle s'effectue au niveau du siège du ministère, sis au Palais du gouvernement, avenue Docteur Saâdane, Alger », souligne le communiqué. Le même document précise également que la remise de ces formulaires intervient sur «présentation, par le candidat, d'une lettre adressée au ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, annonçant son intention de constituer un dossier de candidature à l'élection à la présidence de la République ». Cela dit, les postulants désireux des informations complémentaires sont conviés à consulter le site web du ministère http:/www.interieur.gov.dz.



Les modalités de présentation explicitées



Pour ce qui concerne les modalités de présentation de ces formulaires, celles-ci sont explicitées dans la loi organique n° 16-10 du 25 août 2016 relative au régime électoral.

Ainsi, l'article 142 de cette loi organique stipule que, outre les conditions fixées par l'article 87 de la Constitution et les dispositions de la présente loi, le candidat doit présenter soit une liste comportant au moins six cents signatures individuelles de membres élus d'assemblées populaires communales, de wilayas ou parlementaires, réparties, au moins, à travers vingt-cinq wilayas, soit une liste comportant soixante mille (60.000) signatures individuelles, au moins, d'électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers, au moins, vingt-cinq wilayas. Le nombre minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à mille cinq cents.

Les signatures sont portées sur un imprimé individuel et légalisées auprès d'un officier public. Lesdits imprimés sont déposés en même temps que l'ensemble du dossier de candidature, objet de l'article 139 de la loi organique relative au régime électoral, auprès du Conseil constitutionnel.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, selon le texte de loi. Aux termes de l'article 143, tout électeur inscrit sur une liste électorale ne peut accorder sa signature qu'à un seul candidat. En outre, toute signature d'électeur accordée à plus d'un candidat est nulle et expose son auteur aux sanctions prévues à l'article 212 de la présente loi organique.

L'utilisation des lieux de culte, des institutions et administrations publiques et de tout établissement d'éducation, d'enseignement de formation, quelle que soit leur nature, pour la collecte des signatures des électeurs, est interdite, stipule encore la loi.



Les conditions d’éligibilité à la magistrature suprême



Le dépôt du dossier de candidature auprès du Conseil constitutionnel doit être effectué, conformément à l'article 140 de la loi relative au régime électoral, au plus tard, dans les 45 jours qui suivent la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral. Le délai pour le dépôt du dossier de candidature s'achève, ainsi, le lundi 4 mars à minuit.

De son côté, le Conseil constitutionnel statue sur la validité des candidatures dans un délai de 10 jours à compter de la date du dépôt de la déclaration de candidature, selon les dispositions de la loi électorale.

Le postulant à la magistrature suprême, conformément à la loi électorale, doit présenter un dossier comprenant plusieurs pièces justificatifs notamment un engagement écrit portant notamment sur la non utilisation des composantes fondamentales de l'identité dans sa triple dimension islamique, arabe et amazighe à des fins partisanes, le respect et la concrétisation des principes du premier Novembre 1954, le respect de la Constitution et des lois en vigueur et l'engagement de s'y conformer, la préservation de la souveraineté nationale et le respect de l'alternance démocratique au pouvoir par la voie du libre choix du peuple algérien.

Les conditions requises pour la candidature à la magistrature suprême du pays sont bien définies par la Constitution qui précise, entre autres, que le candidat doit jouir uniquement de la nationalité algérienne d'origine, attester de la nationalité d'origine du père et de la mère, avoir 40 ans révolus au jour de l'élection, être de confession musulmane, jouir de la plénitude de ses droits civils politiques et attester de la nationalité algérienne d'origine unique du conjoint. Le candidat doit également justifier d'une résidence permanente exclusive en Algérie durant un minimum de 10 années précédant le dépôt de la candidature, justifier de la participation à la Révolution du 1er Novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942 et justifier de la non-implication des parents du candidat né après juillet 1942 dans des actes hostiles à la Révolution du 1er Novembre 1954

Enfin, il y a lieu de signaler que, conséquemment à la convocation du corps électoral par le chef de l'Etat, une révision exceptionnelle des listes électorales se déroulera du 23 janvier au 6 février

Soraya Guemmouri