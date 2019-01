MJD : réussir l’échéance électorale

La présidente du Mouvement pour la jeunesse et la démocratie (MJD), Chalabia Mahdjoubi, a plaidé, hier à Ghardaïa, pour l'«ouverture et la promotion» du dialogue avec l’ensemble de la classe politique selon une «approche participative». S’exprimant au cours d’une rencontre régionale du sud-est, en présence des représentants du groupe de la continuité pour la stabilité et la réforme (15+2), Mme Chalabia a mis l’accent sur «l’importance cruciale de la participation de l’ensemble de la classe politique au dialogue pour la réussite de l’échéance électorales d’avril prochain et mettre en échec les visées de ceux qui veulent déstabiliser le pays».

La présidente du MDJ a exprimé sa «satisfaction de la convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle du 18 avril prochain», soulignant l’attachement du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la démocratie et au respect de la Constitution.

«Cette convocation du corps électoral dans les délais montre que l’Algérie est stable avec ses institutions constitutionnelles», a-t-elle souligné, avant d’appeler l’ensemble du peuple à l’unité et s’exprimer massivement le jour du scrutin.

Elle a également mis en avant la nécessité de la participation de la jeunesse algérienne aux différents processus de prise de décision «comme force de proposition qui contribuera au développement du pays».

«Les jeunes sont les futurs responsables et doivent s’engager entièrement dans le processus de développement», a-t-elle soutenu, insistant sur l'encouragement d'une véritable participation de ces jeunes dans la prise de décision.