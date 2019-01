MSP : projet de «l’entente nationale»

Le président du MSP, Abderezak Mokri, a affirmé hier à M’sila que son parti demeurera «porteur du projet de l’entente nationale». Animant un meeting populaire, M. Mokri a souligné que son parti considère que le projet d’entente nationale auquel il a appelé constitue «une initiative salvatrice pour l’Algérie», ajoutant que si son Conseil de consultation national décide de participer aux élections présidentielles prochaines, «le MSP fera de l’entente nationale son programme qu’il présentera aux citoyens». Sans préciser si son parti proposera un candidat, M. Mokri a considéré que la période après la présidentielle de 2019 «sera difficile sur les divers plans notamment celui économique» et imposera, selon lui, «un retour à l’entente nationale selon la formule posée par le MSP». L’intervenant a préconisé sur le plan économique une entente entre le pouvoir et les partis politiques sur une vision économique qui garantisse un développement durable par la lutte contre les multiples formes de corruption et «l’ouverture de la voie au capital national sans favoritisme aucun».