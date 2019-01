Groupe des députés indépendants à l’APN : barrer la route aux aventuristes

Le groupe des députés indépendants à l'Assemblée populaire nationale (APN), a affirmé, hier, dans un communiqué qu'à travers la convocation du corps électoral par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, «la route a été barrée devant les aventuristes qui se jouent de l'avenir de l'Algérie». «En convoquant le corps électoral, le président de la République a mis fin définitivement aux appels de transgression de la Constitution émanant de certaines forces politiques et cristallisé ainsi l'article 84 de la Constitution qui stipule que la président de la République est le garant de la Constitution», ont estimé les députés indépendants dans leur communiqué, soulignant que le respect des délais constitutionnels des échéances nationales était «une réponse ferme de la part du Président de la République conformément aux prérogatives qui sont les siens en vertu des articles 91 et 92 de la Constitution». La décision du Chef de l'Etat «reflète la position du groupe parlementaire des indépendants qui a toujours appelé haut et fort au respect des délais constitutionnels des échéances électorales», lit-on dans le communiqué du groupe, pour qui «nul n'a le droit de se jouer de l'avenir du pays quelques soient les visées et les justificatifs». En conclusion, le groupe a exprimé le souhait que «les élections se déroulent dans la sérénité et la stabilité et dans un cadre démocratique régulier et transparent pour consacrer et promouvoir le principe de citoyenneté».