PT : Retrouver confiance dans l’acte de voter

«La convocation du corps électoral par le Président de la République est «un facteur de clarification de la situation politique», a déclaré, hier, la secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, depuis le siège de son parti à El-Harrach (Alger), à l’issue de la réunion du bureau du parti de la wilaya d’Alger. Mme Hanoune précise que le bureau politique se réunira à la fin de la semaine prochaine, et «discutera la question des élections, sans pour autant trancher». La porte-parole du parti appelle à «réunir les conditions matérielles et légales», pour «redonner confiance dans l’acte de voter aux citoyens et immuniser le pays contre toute tentative d’interférence étrangère», mais elle trouve que «les élections en tant que telles ne sauraient résoudre les questions politiques du moment». Elle a également émis le souhait que les élections se tiennent dans la «transparence» et dans des conditions qui permettent d'aller vers un «renouveau politique» permettant de consacrer une «véritable démocratie».

Pour la réussite du processus électoral, Mme Hanoune a jugé «nécessaire de réviser la loi électorale et d'interdire l'intrusion de l'argent dans le processus électoral», afin de consacrer «l'égalité des chances entre les candidats».

Mme Hanoune a expliqué que le comité central «a décidé de réactualiser la lettre adressée au Président de la République dans la forme et dans le contenu au regard des nouveautés sur la scène politique». Et dit s’«attendre à d’éventuelles réponses à nos interrogations pour trancher la participation aux prochaines élections». Mme Hanoune a lancé un appel au Président de la République, «pour concrétiser ses engagements de mettre en œuvre des réformes politiques» et à «construire des institutions inattaquables». la SG du PT considère que «la Constitution de 2016 contient des avancées réelles, notables, et la question amazighe relative à notre identité qui a connu des avancées considérables». Elle a plaidé en faveur de la création d'une instance «réellement indépendante» pour la surveillance des élections, et que le fichier électoral «soit public et accessible sur le site du ministère de l'Intérieur», appelant l'Administration à «ne pas s'immiscer dans l'opération électorale» et que les magistrats «doivent exercer leur mission loin de toute pression».

Tahar Kaïdi