Amar Ghoul, président du parti TAJ : «Abdelaziz Bouteflika est notre candidat»

Le président du parti Tajamou’e Amal Jazaïr (TAJ) appelle le Président de la République à continuer à diriger le pays, afin de «conserver» les acquis et les réalisations arrachés, lors de ces vingt dernières années, citant, à ce propos, la réconciliation nationale, la stabilité et la sécurité, ainsi que le développement économique.

En effet, et après s’être félicité de la convocation du corps électoral, ce vendredi, Amar Ghoul a saisi cette opportunité, pour réaffirmer sa fidélité et son soutien «indéfectibles et inconditionnels» au moudjahid Abdelaziz Bouteflika, et battre en brèche ce qu’il qualifie «d’allégations» selon lesquelles il était favorable au report du scrutin présidentiel. «Nous avons toujours dit que les élections doivent se tenir dans les délais légaux. Et Dieu merci, c’est ce qui vient d’être confirmé par le Chef de l’État. Donc, la polémique n’a pas lieu d’être», a-t-il expliqué, lors d’un point de presse animé, à l’occasion de la tournée qui l’a conduit, hier, à Bordj El-Kiffan et à Rouiba, à l’est de la capitale. Il a rappelé les prévisions de sa formation, lors de son premier congrès national, tenu le 5 janvier dernier. «Souvenez-vous ! Nous avions annoncé que le corps électoral sera convoqué par le Président de la République, les 11, 18 et ou le 25 janvier 2019», a-t-il enchaîné. Dans ce sillage, Ghoul a appelé, «après l’élection présidentielle d’avril 2019», à un «grand» consensus national. Il précise par ailleurs que ce dialogue «élargi» à l’ensemble de la société peut prendre la forme d’une conférence nationale et ou d’assises. «Nous sommes attachés au consensus national, pour relever les défis auxquels est confrontée notre nation», a-t-il déclaré, d’autant plus qu’il n’hésitera pas à mettre en exergue le fait que l’Algérie est «visée» par un complot ourdi de l’extérieur pour la déstabiliser. «Des idées sont répandues pour déstabiliser notre nation. Je me permets de vous rappeler que l’Algérie est le dernier pays qui ne reconnaît pas l’entité sioniste, qui refuse des bases étrangères sur son sol et qui refuse les ingérences étrangères», a-t-il révélé, avant de rappeler que c’est grâce à la politique «sage» et «éclairée» de M. Bouteflika, que nous avions pu éviter plusieurs pièges. «Rassemblons nos énergies pour notre patrie», a-t-il conclu, à la fin de son intervention. Pour revenir à sa visite sur le terrain d’hier, le président de TAJ a souligné que celle-ci vise à «s’enquérir» sur le terrain des préoccupations des citoyens, et indiqué que le but recherché par ce travail de proximité n’est autre que «l’amélioration» des conditions de vie des citoyens. «Nous voulons écouter leurs préoccupations, pour trouver des solutions et répondre à leurs attentes», a-t-il fait savoir, avant d’ajouter que son action se fait en partenariat avec les institutions nationales. «Au sein de notre formation, nous cherchons à renforcer la confiance entre le citoyen et ses institutions», a assuré Amar Ghoul.

Sami Kaïdi