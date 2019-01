L’exception d’inconstitutionnalité : Consolidation de l’état de droit

«L’exception d’inconstitutionnalité», c’est autour de ce principe que s’est tenue, hier à Sétif, une journée d’étude régionale regroupant les magistrats et les avocats des cours de Sétif, de Bordj Bou-Arréridj et de Msila.

Cette rencontre, qui s’inscrit dans le prolongement de la dernière conférence nationale organisée par le ministère de la Justice, en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement, est d’autant plus importante que ce principe est aujourd’hui consacré par la Constitution révisée en 2016 et traduit dans leur juste dimension les avancées du secteur de la justice, ces dernières années, au titre des réformes initiées par le Président de la République.

Dans cette grande salle du club des avocats, où se déroulait cette imposante rencontre rehaussée par la présence du wali et l’ensemble des autorités civiles et militaires, ainsi que de nombreux magistrats et avocats, Sedkaoui Amor, représentant du ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui procédera à l’ouverture de cette journée d’étude, transmettra les salutations du ministre aux initiateurs de cette rencontre dont il ne manquera pas de souligner l’importance et l’impact des nouvelles dispositions consacrées par la Constitution révisée, à travers, notamment, son article 188, et relève les acquis allant dans le sens de la consolidation de l’État de droit et la préservation des libertés individuelles et collectives. «Cette journée d’étude s’inscrit dans le cycle des rencontres régionales initiées par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, à l’effet de faire connaître les dispositions énoncées dans la Constitution relatives à l’exception d’inconstitutionnalité qui entrera en vigueur dans quelques semaines et permet d’initier les acteurs du monde judiciaire, magistrats et avocats, à cette nouvelle disposition», dit-il.

Auparavant, Zadi Boudjemaâ et Belala Djilali, respectivement président de la cour de Sétif et procureur général, interviendront tour à tour et abonderont dans le sens de l’impact qu’est appelée à produire une telle rencontre dans la formation et la vulgarisation de ces nouvelles dispositions, et s’inscrit de ce fait de plain-pied dans cette même dynamique que connaît le secteur de la Justice. Autant d’avancées que le bâtonnier national, Sai Ahmed, ne manquera pas de mettre en exergue, les qualifiant même d’avancées sans précédent au vu de ces nouvelles dispositions consacrées par la Constitution révisée, et, partant, les possibilités pour la défense d’œuvrer dans le sens du recouvrement des droits du justiciable.

F. Zoghbi