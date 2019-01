Préservation de la mémoire : Une nécessité historique

Le ministre de Moudjahidine, M. Tayeb Zitouni, a affirmé, hier, que la question de la préservation de la mémoire nationale est aujourd'hui plus qu'une nécessité vitale, «car elle constitue une gratitude permanente pour ceux qui ont marqué l'histoire».

M. Zitouni, qui s’exprimait à l’ouverture d’une conférence historique au musée du Moudjahid, à l’occasion de la commémoration du 64e anniversaire de la mort du martyr Didouche Mourad, a estimé que «la mémoire n'est pas simplement une image, un écrit, une parole ou des événements et des faits éphémères, mais c'est l’âme qui fait que le peuple algérien ressente l'existence, la grandeur et la gratitude permanente envers ceux qui ont fait l'histoire».

Le ministre a également souligné que la commémoration visait à préserver le lègue, en «consacrant les valeurs et principes pour lesquels des martyrs sont tombés au champ d’honneur de 1830 à 1962».

«Ces célébrations s'inscrivent dans le cadre de la concrétisation du programme du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, dans le domaine de la préservation de la mémoire nationale et de la protection du patrimoine historique et culturel relatif à la résistance populaire, au mouvement national et à la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954.»

Il a ajouté que ces haltes historiques sont une opportunité pour invoquer l’héroïsme et les sacrifices des martyrs qui ont gravé la gloire de l'Algérie en lettres d’or et qui ont fait de leurs sacrifices un exemple et un modèle pour les générations successives dans la préservation de la nation.

Le ministre a mis en avant le parcours militant du martyr Didouche Mourad, le qualifiant de «pôle de la lutte» qui a consenti de grands sacrifices pour la liberté de sa patrie». Il a rappelé son rôle dans «la planification de la Révolution de Novembre, où il faisait partie du groupe historique des 22, ainsi que des six historiques qui ont préparé le déclenchement de la Révolution de Novembre, et premier commandant de la deuxième région historique (le Nord-Constantinois)». Le ministre a également passé en revue le rôle du martyr dans le mouvement des scouts et dans l'histoire du mouvement national et de l'Organisation spéciale (OS), rappelant, à ce titre, l’hommage rendu par le Président de la République au chahid.

Cette conférence, qui a vu la présence de représentants de la famille révolutionnaire et de la société civile, a été l’occasion de rappeler le parcours du martyr, et de mettre l’accent sur les compétences politiques et militaires de ce héros. Ils ont également rappelé les paroles du héro qui a dit : «Nous devons être prêts à tout sacrifier, y compris et surtout notre vie... Si nous venons à mourir, défendez nos mémoires.»

Un film documentaire sur la vie du martyr a été projeté, à l’occasion. Né le 13 juillet 1927 à El-Mouradia, à Alger, Didouche Mourad effectua ses études primaires, ainsi que le cycle moyen à l'école d'El-Mouradia, puis rejoignit le lycée technique des Anassers (ex-Ruisseau).

Nourrissant dès son jeune âge une haine farouche envers le colonialisme, il s'engagea, dès 1942, dans les rangs du Parti du peuple. Deux ans plus tard, il fut nommé responsable des quartiers d'El-Mouradia, d’El-Madania et de Bir Mourad-Raïs, et créa, en 1946, la troupe de Scouts «El-Amal», ainsi que l'équipe sportive «El-Sarie el-riadhi» d'Alger.

Le martyr fut l’un des plus éminents rédacteurs de la Déclaration du 1er Novembre 1954, et réussit, après le déclenchement de la Révolution, et avec l’aide de son adjoint Zighoud Youcef, à jeter les bases d’une organisation politico-militaire jusqu’au 18 janvier 1955, où après une bataille au douar Souadek, il tomba au champ d’honneur, alors qu’il n’avait pas encore 28 ans. Il fut ainsi le premier chef de zone à tomber au champ d’honneur.

Salima Ettouahria