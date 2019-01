Habitat : 1.247 logements attribués à Relizane…

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a présidé, hier, une cérémonie de distribution de 1.247 logements tous programmes confondus. Ce quota est constitué de 1.000 logements de location-vente (AADL) à Relizane et 249 logements publics locatifs dans la commune d’Oued Essalem.

L’opération s’est déroulée au siège de la wilaya de Relizane, suscitant une grande joie chez les bénéficiaires de ces logements qui ont exprimé leur satisfaction de recevoir leurs clefs après une longue attente.

Dans une déclaration à la presse, le ministre a estimé que «la dynamique que connaît la wilaya de Relizane en matière de réalisation de différents types d’habitat, nous incite à renforcer les quotas de l’habitat rural et promotionnel aidé». Le ministre a ajouté que la disponibilité du foncier dans la wilaya permettra le démarrage de tous les programmes d’habitat inscrits en 2019 dans les délais fixés. Il a également signalé que les enveloppes financières pour les aménagements externes sont d’ores et déjà allouées. «Ces travaux débuteront une fois le taux de 60% de construction des logements atteint», a-t-il encore précisé. La wali de Relizane, Nacéra Brahimi, a indiqué, pour sa part, que Relizane a bénéficié d’un important quota de logements au titre du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, soit 29.000 logements, dont 7.000 ont été distribués l’année dernière ainsi que 38.000 aides à l’habitat rural. Au terme de sa visite, M. Temmar a posé la première pierre de réalisation d’un projet de 100 logements promotionnels aidés (LPA) dans la localité de Hamadna Bourokba.



… et plus de 1.260 autres à Ouargla



Pas moins de 1.262 logements publics locatifs (LPL) ont été réalisés dans la daïra d’Ouargla, dont 1.000 unités dans la commune du chef-lieu de wilaya et 262 dans celle de Rouissat, a annoncé hier le wali.

S’exprimant en marge d’une tournée d’inspection de projets d’habitat au chef-lieu de wilaya, M. Abdelkader Djellaoui a indiqué que les listes des bénéficiaires de ces programmes d’habitat seront établies dans les prochains jours au niveau des deux communes précitées. Le chef de l’exécutif de la wilaya a relevé que pas moins de 3.000 LPL ont été attribués au niveau de la wilaya de Ouargla. Coiffant 21 communes, la wilaya d’Ouargla s’est vue accorder un programme de plus de 5.000 LPL, actuellement en cours de réalisation, dont 2.000 unités en cours au niveau du pôle urbain de la nouvelle ville de Hassi-Messaoud, 2.000 autres dans la commune d’Ain El-Beida, et le reste sont répartis à travers les différentes régions de la wilaya.