Mouvement El-Bina : Respect des délais des échéances électorales

Le président du mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, a salué hier à Skikda la décision du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de convoquer le corps électoral pour l’élection présidentielle, le 18 avril prochain, affirmant que cette décision est une preuve du respect des délais constitutionnels des échéances électorales. Intervenant lors d’un meeting des militants de son parti au cinéma Nedjma, Bengrina a déclaré que son parti se considère «concerné» par la prochaine présidentielle «dans le cadre de la préservation de la sécurité, de la stabilité, des constantes nationales et de la défense des acquis dont la liberté d’expression et la démocratie tout en redonnant espoir aux jeunes, notamment les diplômés universitaires». Le président d’El-Bina a réitéré que l’objectif de l’initiative «l’Algérie pour tous» lancée depuis neuf mois par son parti est de «protéger la sécurité et la stabilité du pays» car son mouvement, a-t-il ajouté, «refuse de s’aventurer avec la sécurité et la stabilité qui sont le fruit des efforts de tous, avec en premier, le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika». Bengrina a appelé à un dialogue qui rassemble, sans exclusion aucune, toutes les composantes de la société pour redonner espoir aux Algériens», en affirmant que son mouvement «se lèvera contre quiconque voudrait mettre en péril la sécurité et la stabilité et de l’Algérie».