Mouvement El-Islah : Pour une forte participation de la classe politique

Le président du mouvement El Islah, Fillali Ghouini, a estimé hier, à Oran, que la convocation du corps électoral pour les prochaines présidentielles constitue «un indice fort de la stabilité institutionnelle du pays et une preuve que le Président Bouteflika veille au déroulement des échéances électorales dans leurs délais». Intervenant lors d’une conférence des cadres de son parti, Filali Ghouini a ajouté que le mouvement El Islah considère la convocation du corps électoral comme «une preuve que le Président de la République veille à respecter les rendez-vous électoraux dans leurs délais fixés par la Constitution et dans un cadre ordinaire et général». Filali Ghouini a réitéré la position de son parti au sujet des prochaines présidentielles, en appelant, une nouvelle fois, le Président Bouteflika à se porter candidat, estimant que le nouveau mandat sera «une phase d’union et de force, celle du parachèvement des projets et une étape de renforcement et d’approfondissement des réformes politiques, économiques et sociales». Il a également souligné que sa formation défend la paix et la stabilité du pays et «œuvre pour le parachèvement de la réconciliation nationale afin d’atteindre tous ses objectifs et instaurer une harmonie entre les acteurs sur la scène nationale pour relancer le pays et achever son développement dans tous les secteurs et dans toutes les régions du pays». Pour garantir la réussite du rendez-vous du 18 avril prochain, le président d’El Islah a appelé à une forte participation de la classe politique «afin que le pays franchisse cette période délicate marquée par des risques qui la menace et faire face aux défis multiformes». Dans ce contexte, Filali Ghouini a salué les réalisations accomplies dont le retour de la paix et de la stabilité. Par ailleurs, le mouvement El Islah organise, prochainement, une conférence de ses cadres en préparation aux prochaines élections présidentielles, a annoncé son président dans son allocution.