Réussite scolaire : Le rôle des chefs d’établissement

« D’immenses moyens financiers et matériels sont mis à disposition par l’Etat algérien pour prendre en charge la scolarité de nos enfants, et si les conditions dans lesquelles ils poursuivent leur scolarité, leurs résultats scolaires, la qualité de l’enseignement qui leur est dispensé ne sont pas à la hauteur de ces investissements, cela signifierait que nous avons quelque peu failli dans l’accomplissement de notre mission, qui est certes complexe, et parfois difficile mais gratifiante », a déclaré la ministre de l’Education nationale Nouria Benghabrit, dans son allocution d’ouverture d’une réunion de travail tenue, hier en fin d’après-midi, à l’hémicycle de la wilaya, consacrée au rôle des directeurs des établissements scolaires dans l’épanouissement des élèves, regroupant les cadres de son secteur. A ce propos, la ministre a mis en exergue l’importance du rôle des chefs d’établissements dans la scolarisation des élèves dans de bonnes conditions. Elle estime que l’évolution de la société et ses répercussions sur l’école imposent de nouvelles compétences aux chefs d’établissements et un nouveau rôle «dans un établissement scolaire, une direction efficace et engagée est un facteur déterminant dans la réussite scolaire et l’épanouissement des apprenants», a indiqué Mme Benghabrit, avant de souligner que «la direction de l’établissement représente, par son influence sur la motivation des enseignants et le climat de l’école, un facteur essentiel à l’amélioration des conditions de scolarité et de l’apprentissage de sérénité et de sécurité». Pour la responsable, il ne peut y avoir de disponibilité à l’apprentissage, notamment chez nos élèves, si ces conditions ne sont pas assurées en milieu scolaire. Comment atteindre cet objectif et parvenir à instaurer un tel climat? Pour Mme la ministre, cela peut se concrétiser à travers différentes manières, parmi lesquelles, la prise en charge des difficultés scolaires des élèves en encourageant le travail de groupe, donner la parole aux apprenants et en leur assurant des espaces dédiés à l’échange, notamment avec les délégués de classe, en développant des activités culturelles, en encourageant les élèves à adhérer aux clubs d’histoire, les clubs scientifiques, les clubs verts, les activités culturelles, etc. Dans ce même registre, la première responsable du secteur appelle à l’encouragement de l’ouverture de radios, de journal scolaire, afin de permettre aux élèves d’exprimer leurs joies, angoisses, interrogations, échanger des points de vue, etc. Quant aux fonctionnaires du secteur, Mme la ministre estime qu’il est important de les écouter, de les motiver et de les accompagner par le conseil et la formation continue.

Amel Saher