Exploitation des espaces verts : Réactualiser les cahiers des charges

Une réactualisation des cahiers des charges inhérents à la gestion des espaces verts est «en cours» et devrait permettre de «corriger les erreurs qui ont contribué à porter atteinte à l’environnement, au lieu de le préserver», a déclaré, hier à Médéa, la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Mme Fatma-Zohra Zerouati. Le département de l’Environnement s’attelle, depuis quelque temps, à la réactualisation des cahiers des charges relatifs aux conditions d’exploitation et de gestion des espaces verts, disséminés à travers le pays, afin de corriger les insuffisances et les lacunes qui sont à l’origine de la dégradation de ces espaces, alors que les concessionnaires étaient censés les protéger», a indiqué la ministre, en marge du lancement de la caravane de l’environnement à travers la commune de Médéa. «Le souci majeur du ministère de l’Environnement est d’éviter de voir se reproduire certaines pratiques qui ont porté atteinte à l’environnement, de faire en sorte que les futurs concessionnaires ou investisseurs soient dans l’obligation de respecter à la lettre les clauses de protection et de préservation de l’environnement qui seront introduites à la faveur de cette réactualisation», a ajouté Mme Zeraouti, qui a estimé que «le développement des activités de loisirs et de détente ne doit pas se faire au détriment de la préservation du milieu naturel», plaidant pour un renforcement du dispositif réglementaire, de sorte à «réunir toutes les garanties susceptibles de protéger ces espaces et assurer leur pérennité». Interrogée sur la réouverture de la chasse devant les amateurs de cette pratique, la ministre s’est dit «favorable» à la question, conditionnant, toutefois, le retour de cette pratique, interdite depuis plusieurs années, à «la mise en place d’un dispositif réglementaire capable de maîtriser cette pratique et en mesure, surtout, de protéger la faune locale». Le but recherché est «d’arriver à une bonne maîtrise de l’évolution de la faune locale, en fixant des conditions strictes déterminant les espèces autorisées, la période de déroulement de la chasse et la quantité permise, a-t-elle fait savoir, insistant sur l’intérêt d’accorder une haute importance à l’équilibre de notre écosystème».