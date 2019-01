Peste des petits ruminants : Réception de 21 millions de doses de vaccin avant la fin du mois de janvier

Le ministère de l’Agriculture a prévu la réception de 21 millions de doses de vaccin contre la peste des petits ruminants avant fin janvier, a précisé, jeudi, le secrétaire général du ministère.

Lors de sa rencontre avec les représentants des services agricoles, de la Fédération nationale des éleveurs, Kamel Chadi a annoncé que la réception des vaccins se fera d’ici la fin du mois de janvier, en vue de faire face à l’épidémie qui a touché 3.300 ovins, pour la plupart des agneaux, qui ont déjà été décimés dans 19 wilayas. Le coût de cette commande s’élève à 400 millions de DA. Concernant la fièvre aphteuse qui touche les bovins, le directeur des services vétérinaires du ministère a révélé la disponibilité de 1,5 million de doses au niveau des services spécialisés, en attendant de recevoir 2 millions de doses supplémentaires. Le montant alloué à cette acquisition se situe entre 400 et 420 millions de DA. « L’opération de vaccination est entamée à partir de jeudi et nous avons mis en place plusieurs centres régionaux. Tous les vétérinaires, publics et privés, affiliés au ministère de l’Agriculture, au nombre de 3.500, sont mobilisés. Les assurances CNMA y sont aussi préparées», a assuré le Dr El Hachemi Kaddour. Répondant à certains éleveurs préoccupés par la situation, il a soutenu que les éleveurs ne sont pas livrés à eux-mêmes, et de signaler qu’une équipe de vétérinaires est sur place pour les conseiller et leur donner des directives. « Nous avons pris cette décision pour rassurer les éleveurs et qu’ils ne se sentent pas seuls, mais aussi pour éviter la propagation de l’épidémie», a-t-il ajouté. La fermeture des marchés aux bestiaux a, quant à elle, permis de « limiter » la propagation de l’épidémie. La fièvre aphteuse est une maladie qui a déjà frappé l’Algérie à de nombreuses reprises. Selon des analyses menées par des laboratoires français, italiens et anglais, ce serait le même virus que les années précédentes. « Le vaccin utilisé est le bon, la situation est maîtrisée pour la fièvre aphteuse. Il faut savoir que c’est une maladie transfrontalière, elle a touché tous les pays du Maghreb et d’Afrique. Ils en souffrent mais vivent avec. D’ailleurs, la fermeture des marchés aux bestiaux et l’interdiction de déplacement du cheptel est une mesure qui a beaucoup aidé dans la non-propagation de cette épidémie contagieuse qui est limitée aujourd’hui à 19 wilayas touchées », a expliqué le directeur des services vétérinaires du ministère de l’Agriculture. Et d’ajouter : « Les pertes enregistrées sont répertoriées quotidiennement grâce à un programme dans le cadre de l’organisation de la santé animale pour l’éradication des maladies. Chaque jour, on reçoit un bulletin en provenance de chaque wilaya avec une liste du nombre de pertes de son cheptel.» On constate, cependant, qu’après la forte demande de doses de vaccin contre la peste des petits ruminants, la situation reste difficile à maîtriser. Ces épidémies, la fièvre aphteuse et la peste des petits ruminants, sont apparues, faut-il le rappeler, depuis octobre dernier dans la wilaya de Tébessa, avant de se propager à 19 autres wilayas. Des mesures sanitaires avaient été prises, en urgence, pour cerner ces deux maladies, dont l'isolement des animaux exposés au risque de contamination, l'abattage de ceux déjà contaminés et le lancement d'une campagne de vaccination. Parmi les mesures préventives, on citera la fermeture des marchés de viandes rouges à l'échelle nationale pour une durée d'un mois prorogeable, pour préserver la santé du citoyen, et le contrôle des opérations de transfert de cheptel vers les abattoirs. De son côté, le président de la Fédération nationale des éleveurs, Azaoui Djilali, a estimé que la situation est « maîtrisée » et « n'est pas alarmante », avant d’assurer que les agriculteurs et les éleveurs seront indemnisés par les pouvoirs publics. « Le marché national ne connaîtra aucun manque en matière d'approvisionnement en viandes rouges, vu la ressource animale importante dont dispose le pays, à savoir 28 millions de têtes ovines et 4 millions de têtes bovines », a-t-il précisé.



« La situation n’est pas alarmante. »



Le président du Conseil national interprofessionnel de la filière des viandes rouges, Miloud Bouadis, a abondé dans le même sens et assuré qu’il n’existe aucun risque ni interdiction à consommer les viandes rouges résultant de l'abattage d'animaux contaminés, précisant que ces maladies animales n'étaient pas transmissibles à l'homme, même après la consommation de la viande. Conscient de l’intérêt économique de ce patrimoine national, l’Etat a décidé d’indemniser les éleveurs, même non assurés, à un certain seuil à travers la Compagnie nationale de la mutualité agricole (CNMA). «L’Etat indemnise entièrement les éleveurs. D’ailleurs, la situation a été classée parmi les catastrophes naturelles. Toutefois, il est tout de même demandé aux éleveurs d’assurer leurs bétails et leurs terres agricoles. On espère notamment qu’il y aura des campagnes de sensibilisation afin qu’ils s’habituent au système d’assurance», a souhaité Mohamed Aliouï, SG de l’Union nationale des paysans algériens.

Salima Ettouahria