Oran : une assemblée communale pour enfants

Plusieurs activités ont marqué la célébration de la journée nationale de la Commune à Oran. Au chef-lieu de wilaya, une rencontre a été organisée au siège de la daïra au cours de laquelle les principales activités et grands projets inscrits à son plan d’action pour l’exercice en cours ont été présentés. A cette occasion, une assemblée communale pour enfants a été installée et une cérémonie en l’honneur du départ à la retraite des fonctionnaires a eu lieu.

De son côté, la commune de Bir El Djir, a rendu un grand hommage aux anciens P/APC et secrétaires généraux au cours d’une cérémonie organisée à l’annexe de l’USTO. A Misserghine, l’évènement a été marqué par une exposition déroulant les projets réalisés et en cours de lancement et un hommage a été rendu à ses fonctionnaires en retraite et aux travailleurs.

Dans la commune d’Es Sénia, les autorités locales ont inauguré le musée communal à la bibliothèque et visité une cantine scolaire récemment réceptionnée. Il convient de souligner que l’équipe de football de la commune d’Oran a remporté, mercredi dernier, la coupe de la République des communes face à son adversaire de l’APC de Seddouk de Bejaia lors d’un mach qui s’est déroulé au stade du 5-Juillet.

Amel Saher