Constantine : Créer un climat propice à l’investissement

La Chambre de commerce et d'industrie du Rhumel (CCI), qui a pour mission de représenter et de soutenir ses adhérents issus des secteurs du commerce, de l'industrie et des services, a organisé, hier à l'hôtel Hocine de la nouvelle ville Ali Mendjeli, une journée d'étude portant sur le thème de la loi de finances 2019, et son impact sur l'économie. À ce propos, Mohand Ameur, directeur de la législation et de la réglementation fiscales (DLRF), qui fait partie de la direction générale des impôts (DGI), a affirmé que la LF 2019 est garante d'une certaine stabilité du pouvoir d'achat, de même qu'elle contribue à la création d'un climat propice à l'investissement : «Cette loi est venue consacrer une certaine stabilité, d'une part, au pouvoir d'achat des citoyens, et d'autre part, à l'encouragement de l'initiative privée et de l'entrepreneuriat, en ce sens qu'elle ne comporte pas de nouvelles taxes ou impôts, et que certaines nouvelles dispositions, à l'image de la réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de 19 % à 9 %, pour les agriculteurs exploitant les serres, devront encourager le développement du secteur de l'agriculture et la promotion la production nationale?», a-t-il expliqué. De son côté, le président de la CCI, Larbi Souici, s'est montré optimiste quant à la nouvelle dynamique qui sera insufflée par la LF 2019 à l'économie nationale. Selon lui, «cette loi vient compléter cette de 2018, qui a accordé d'importantes facilitations à l'investissement, et nous devrons en cueillir les fruits dans les prochaines années?».

Issam B.