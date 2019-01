Rencontre CNAS - Forum des chefs d'entreprises à Sétif : Un partenariat actif

Les responsables de l'agence de wilaya de la Caisse nationale de sécurité sociale continue d'aller au contact des nombreux employeurs de cette wilaya à l'effet de les sensibiliser sur les droits et devoirs de ces derniers dans une relation fondée sur un principe de solidarité. Les responsables de l'agence CNAS ,à la demande formulée par M Seklouli Amar, président de la délégation de wilaya du FCE, n'ont pas hésité à répondre par l'affirmative au cours de la rencontre organisée jeudi à la maison de la culture Houari Boumediene. Une journée d'étude qui a regroupé les adhérents du Forum des chefs d'entreprises et les responsables de la caisse de sécurité sociale qui ont saisi cette opportunité pour dire l'importance et l'impact qu'est appelée à produire cette action de sensibilisation dans les recouvrements au moment, notamment, où la situation même si elle est caractérisée par une stabilité des cotisations n'est pas sans connaitre une augmentation des prestations comme devait l'indiquer Faouaz Naassi, directeur de l'agence CNAS de Sétif. «Les cotisations sont là et nous devons même parfois couvrir les prestations d'autres wilayas, mais sachant que le principe de la sécurité sociale est fondé sur la solidarité entre citoyens, il y a nécessité de préserver cet acquis si précieux pour consolider la stabilité sociale du pays.»



1500 milliards de prestations versées en 2018



Dans ce même contexte il est utile de souligner que cette wilaya regroupe quelque 16 000 employeurs actifs qui font travailler près de 400 000 salariés. L'ensemble des personnes affiliées avoisine les 800 000 assurés sociaux qui portent ,avec les ayants droit, ce chiffre à 1 100 000 bénéficiaires. En 2018 la CNAS de Sétif a versé 1500 milliards de centimes en prestations sociales. Auparavant Amar Seklouli dira : «Nous suggérons à la CNAS un partenariat actif fondé sur la promotion du dialogue, la concertation et l'institution de rencontres régulières et suivies afin d'informer utilement et de sensibiliser nos opérateurs économiques à honorer leur statut de contribuable et d'employeurs partenaires de la CNAS».

F. Zoghbi