Portes ouvertes sur les filières Technologiques à Béjaïa : L’entreprise chinoise ERCC offre son expérience

Le lycée Yaici-Abdelkader a organisé, du 13 au 17 janvier, des portes ouvertes sur les filières technologiques, avec la participation de 18 lycées. Des expositions de travaux pédagogiques réalisés par les élèves ont traité des différentes filières technologiques,. Cette manifestation avait pour objectif d’ouvrir un grand choix aux élèves de deuxième année secondaire pour l’une des filières technologiques enseignées.

Plusieurs conférences sur le génie civil en général, le génie civil et ses perspectives de développement et d’employabilité, l’évolution du noyau historique de la ville de Bejaia et l’architecture, ont été animées par des professeurs du lycée, de l’université Abderrahmane Mira et de l’association. Pour mieux réussir l’évènement, le lycée a sollicité l’entreprise chinoise CRCC chargée de la réalisation de la pénétrante autoroutière Bejaia au carrefour d’Ahnif (Bouira) de l’autoroute Est-Ouest pour offrir son expérience aux élèves à travers des visites de chantier et des cours théoriques au sein du lycée. Ainsi, la première visite a été organisée au chantier du tunnel de Sidi Aich en voie de réalisation où les ingénieurs du CRCC et du bureau de contrôle et de suivi (BCS) ont expliqué les différentes phases des travaux et les techniques sur site. Pour les journées portes ouvertes , le CRCC a été invité à animer des conférences sur les thèmes de réalisation d'un tunnel, d'un pont et d'une route. En tant qu' entreprise responsable, CRCC s’est engagée à partager l’expériences et le savoir-faire dans le domaine de la construction avec les jeunes lycéens avec une équipe composée des représentants de la direction du projet et des jeunes ingénieurs de CRCC ainsi que le maitre d'ouvrage l’Algérienne des autoroutes (ADA) et les experts du bureau de contrôle et de suivi (BCS).

Selon les organisateurs de l’entreprise « cette manifestation pédagogique a pour objectif de vulgariser les métiers dans les sciences et techniques. CRCC a fait connaître l'entreprise et les projets en cours en Algérie. Les lycéens ont montré leur intérêt sur nos chantiers et sont attirés par nos ouvrages et travaux. Le lycée Abdelkader Yaici a même remis une distinction à CRCC pour le remercier «. Jeudi matin,à l’auditorium du lycée archicomble, les représentants de l’entreprise chinoise ont projeté sur écran trois cours théoriques sur les techniques de réalisation des ponts, routes et tunnels de la pénétrante de Bejaia vers Bouira et présenté le profil très riche de la société. Ainsi, le groupe China Railway Construction Corporation Limited (en abréviation CRCC) est l’un des plus compétents et des plus grands acteurs globaux de la construction et des services, en Chine. Il s’est classé 62è place en 2016 dans le palmarès Fortune des 500 plus grandes sociétés au monde et depuis plusieurs années consécutives dans les trois premières places du Top 250 des grandes entreprises de construction au monde par le magazine «Engineering News Record». Le groupe avec plus de 300 000 collaborateurs est présent dans plus de 100 pays. Il dispose de 38 filiales détenues à 100%, y compris 4 bureaux d’études. La palette des activités de CRCC est très variée, allant de l’ingénierie, la réalisation, l’entretien et l’exploitation des projets divers dans les domaines des transports, des BTPH, du bâtiment, à la fabrication industrielle, la logistique en passant par le commerce et le développement immobilier. Les expertises du CRCC permettent d’accompagner les clients de l’amont à l’aval particulièrement pour les ouvrages d’art et les tunnels.

CRCC est installée en Algérie depuis 2006 et a pris en charge la réalisation de projets comme le Lot Centre sur 169 km de l’Autoroute Est-Ouest ; la mise à niveau autoroutière de l’AEO sur 142km; la liaison autoroutière reliant le port de Bejaia à l’AEO sur 100 km et celle reliant le port de Ghazaouet à l’AEO sur 13km ainsi qu’une dizaine de projets de bâtiments résidentiels totalisant plus de 30.000 logements. CRCC Algérie a recruté et formé un nombre important d’ingénieurs et de cadres de management à travers les projets réalisés. L’entreprise a employé 17.389 personnes pour la main-d’œuvre locale et possède un parc de 6000 matériels divers. CRCC Algérie se fixe comme objectifs le développement des relations de coopération plus approfondies avec le gouvernement et les entreprises algériennes et la fourniture de services de qualité pour le développement des infrastructures et de l’économie en Algérie. Cette louable initiative du lycée Abdelkader Yaici a permis à ses élèves de s’imprégner de l’expérience de cette entreprise pour leur meilleure orientation vers les filières technologiques de l’université de Bejaia.

Mustapha Laouer