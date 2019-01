Commerce informel à la rue Ferhat-Boussaâd : Le « statu quo ante » ?

À bien y regarder, c’est à une véritable partie de cache-cache que se livrent, chaque jour que Dieu fait, agents de l’ordre public et vendeurs à la sauvette à la rue Ferhat Boussaàd (ex-Meissonier), dont on se demande encore, non sans raison, si c’est une rue piétonnière ou non.

Ce qu’il faut noter, au passage, c’est que ce phénomène tant de fois dénoncé par les riverains et commerçants enregistrés de la rue en question existe depuis des années, voire depuis deux décennies au moins sans que les autorités publiques concernées aient réussi à y mettre fin de façon définitive. Plusieurs raisons de cet échec répété sont avancées ici et là, entre autres l’absence de méthode dans l’éradication de ce commerce informel. Il faut admettre, en effet, que les tentatives en ce sens n’ont pu aboutir faute de suivi et de persévérance et ce, contrairement au port de la ceinture de sécurité obligatoire, lequel a fini par ètre observé correctement par les conducteurs de véhicules et usagers automobiles.

Cela dit, on ne va tout de même pas jeter la pierre aux responsables concernés pour la raison bien simple qu’on ne peut leur imputer la totalité des échecs enregistrés en matière de lutte contre le marché informel : les riverains y sont aussi pour quelque chose, ne serait-ce que le fait d’avoir purement et simplement abdiqué face aux assauts répétés de vendeurs à la sauvette sans scrupules, lesquels ne se font pas prier pour écouler en toute quiétude, voire à la criée, leur «marchandise» fréquemment sujette à contrefaçon.

Se pose alors la question de savoir pourquoi et comment ces vendeurs à la sauvette reviennent chaque fois sur les lieux et ce, après en avoir été chassés par les forces de l’ordre. La réponse est pourtant simple : à bien observer leur intrigant manège, il ne faut pas ètre grand clerc pour s’apercevoir que ces vendeurs ont «plus d’un tour dans leur sac». Ils attendent, en effet, que les agents l’ordre, après leur virée quotidienne, quittent les lieux, pour s’aviser d’y retourner aussitôt, alors qu’ils viennent à peine de les quitter précipitamment.

Une situation qui perdure

Compte tenu de l’observation faite, on découvre ainsi que c’est à un véritable stratagème que se livrent ces vendeurs à la sauvette qui, entre temps, se sont organisé afin de mieux contrer les dites «incursions» policières. Figurez-vous que ces «messieurs» sont tous munis de Smartphones qui leur permettent de communiquer entre eux de bout en bout de la rue Ferhat-Bousaàd. Et, de ce fait, font de sorte qu’ils se préviennent mutuellement par l’arrivée des policiers en tenue, lesquels, bien évidemment, sont «prévisibles» de très loin. D’où la facilité, pour ces vendeurs, à ramasser en toute hàte, dès qu’ils sont prévenus, leurs baluchons respectifs pour les éloigner de leur espace de vente habituel, voire de la rue en question.

Cela donne, à quelque chose près, le scénario suivant : dès qu’un agent de police s’engage au tout début de la rue Ferhat Boussaàd, le vendeur de fin de rue est aussitôt prévenu par son comparse qui vient de voir l’agent en question passer devant lui, bien entendu sans que celui-ci exhibe son baluchon qu’il a pris soin, au préalable, de cacher derrière un véhicule stationné. Mais une fois que l’agent en question s’est éloigné, c’est de nouveau le déballage sur une sorte de bâche à même le sol, de tout ce que notre vendeur à la sauvette voudra fourguer à une clientèle fort nombreuse, qui bien souvent ne se fera pas trop prier pour acheter ce dont elle a besoin.

S’ensuit la même chose, dans le sens inverse, une fois que notre agent, arrivé en fin de rue, s’avise de revenir sur ses pas. Et là, brûlante interrogation demeurée jusque-là pendante : nos agent de l’ordre sont-ils vraiment au courant de ce stratagème utilisé par les vendeurs à la sauvette ? Auquel cas, pourquoi les responsables concernés n’ont-ils pas encore mis en œuvre les moyens idoines de mettre fin à ce qui, à s’y méprendre, ressemble à un chaos urbain ? Pour tout dire, on se trouve, pour l’heure, face à une sorte de «statut quo ante» (même situation qu’avant) qui semble relever plus du «nolens, volens» (ne voulant pas, voulant) des autorités que d’une volonté affirmée d’en finir une bonne fois pour toutes avec une situation qui perdure tout en causant de lourds préjudices aux riverains et commerçants de la rue en question.

Kamel Bouslama