Faïza Sifi, Sociologue : « Les achats se font dans une compétition sociale »

Les soldes ont un attrait important sur les consommateurs qui sont prêts à dépenser, ce qu’ils appellent les bonnes affaires. Est-il normal ?

Durant la période des soldes, le citoyen réagit en fonction de la rareté des objets et de la compétition sociale. Il a en face les prix qui sont exceptionnels, une durée limitée pour en profiter et des quantités réduites, de sorte que —il n’y en aura pas pour tout le monde— ce qui le pousse à réagir de la sorte. Nous savons grâce à l’économie comportementale que nous évaluons d’autant plus positivement et nous désirons davantage des objets lorsqu’on les perçoit comme étant rares... Dans un magasin durant les soldes, nous sommes comme dans une course sociale que nous ne voulons pas perdre.

Quelles sont les techniques des magasins pour nous inciter à dépenser de l’argent pendant cette période ?

Les magasins jouent sur le biais d’ancrage en affichant les prix de référence à partir desquels on peut observer un rabais conséquent. Or, on sait que les prix de référence, même lorsqu’ils ont été artificiellement gonflés, influencent notre perception de la vraie valeur d’un objet. On estime valoir davantage un objet qui coûte 1.000 DA si on sait que son prix normal est fixé à 3.000 DA. On le désire aussi davantage. D’autre part, les magasins utilisent les rabais importants comme des leurres pour attirer les consommateurs. Une fois rentrés dans les boutiques, les clients s’aperçoivent souvent que le modèle soldé n’est plus disponible ou seulement dans des tailles inadéquates (qui porte du XS ou du XXL). Plutôt que de repartir bredouilles, beaucoup de clients réagissent en se rabattant sur des produits moins soldés voire sur les nouvelles collections au prix fort. Une fois que l’on a fait l’effort de rentrer dans la boutique et de chercher un article, on préfère ne pas en sortir sur un échec complet !

Finalement, est-ce vraiment rationnel de faire les soldes ? Quels en sont les bénéfices et les coûts ?

Les bénéfices économiques sont évidents : pendant les soldes on peut acheter plus ou mieux pour le même prix ou acheter moins cher. Il y a aussi des bénéfices psychologiques. Dénicher des bonnes affaires implique un plaisir qui a été repéré dans les études neurologiques. Les zones cérébrales qui sont activées sont les mêmes que lorsqu’on gagne directement de l’argent. Il y a aussi un plaisir social à montrer aux autres qu’on est un acheteur malin. Mais il y a aussi des coûts à faire les soldes : le temps et l’énergie consacrés, le stress face à des relations sociales dégradées (avec des vendeurs désagréables, des clients irrespectueux), le regret si d’aventure on ne trouve pas ce qu’on est venu chercher…

Par contre pour les commerçants, c'est la période la plus importante sur l'ensemble de l'année, en termes de chiffre d'affaires. Il convient de ne pas la rater ».

Souvent, on a tendance à être déçu par ce qu’on a acheté en soldes…peut-on connaître les causes de ce genre de sentiment ?

Il faut dire que les techniques utilisées par les boutiques lors des soldes permettent d’emporter la décision d’achat des consommateurs mais n’augmentent pas nécessairement la satisfaction de l’expérience des produits achetés. Les chercheurs en économie comportementale distinguent l’utilité de la transaction de l’utilité de l’expérience. En réalisant une bonne affaire, on maximise l’utilité de la transaction mais on ne maximise pas nécessairement l’utilité de l’expérience. Celle-ci se quantifiera par la suite, à l’usage.

En quoi les soldes permettent-elles d’augmenter notre bonheur et notre degré de satisfaction dans la vie ?

La satisfaction d’avoir fait une bonne affaire s’estompe très vite. Reste alors l’objet qu’on a acheté. S’il correspond à un vrai besoin ou à une vraie envie, la satisfaction associée pourra durer un certain temps. Quant au bonheur à proprement parler, il est très peu corrélé à moyen terme aux achats de biens matériels. Le niveau de bonheur l’été prochain ne dépend pas des achats qu’on aura fait durant ces six semaines des soldes d’hiver.

Comment bien gérer la période des soldes et profiter pleinement de ses achats ?

Pour ne pas dépenser pour rien, il faut tout d’abord être discipliné, car c’est très important pour la gestion financière. Il faut aussi lister les produits dont on a vraiment besoin ou envie afin de s’éviter de vagabonder, notamment dans les rayons des articles non soldés. D’autre part, il faut analyser les prix et vérifier que la bonne affaire apparente en est bien une. On peut aussi garder à l’esprit que le nombre et le montant des bonnes affaires influencent peu le bien-être tiré de ces bonnes affaires.

Un conseil pour les consommateurs qui vont faire les soldes ?

Il faut profiter de cette période à bas prix tout en étant prudent et surtout réaliste. C’est le moment où l'on peut s’éclater tout en évitant de gaspiller son argent, son énergie, son temps et la confiance en soi-même. Il faut apprendre à être raisonnable.

Propos recueillis par : R. S.