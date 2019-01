Soldes d’hiver 2019 : C’est parti !

Pour la saison hivernale 2019, elle s’étalera sur six longues semaines, la direction du Commerce de la wilaya d'Alger a accordé plus de 70 autorisations à des commerçants et opérateurs économiques activant au niveau de la capitale afin de prendre part à cette importante opération de vente.

Destinés à écouler les stocks d'invendus en un temps limité défini par la loi, les soldes représentent la meilleure période commerciale de l'année, pour les commerçants afin liquider toute marchandise éligible. C’est le moment idéal et propice pour la plupart des familles de dénicher les prix cassés sur les grandes marques qui leurs sont jusque-là, interdites. A Alger, 150 commerces prennent part à cette opération de vente en solde. Les prix de différents articles ont été baissés depuis déjà quelques jours, afin d’attirer la clientèle. Dans les différents artères de la rue Larbi Ben M’hidi, Didouche Mourad, Hassiba Ben Bouali ou encore les centres commerciaux de la capitale un grand nombre d’affiches de réduction allant de 20 à 70% décorent les vitrines afin d’attirer l’attention des passants.Pour de nombreux concitoyens, les périodes des soldes sont une occasion pour changer sa garde-robe afin de s’habiller en marque et à moindre coût. C’est d’ailleurs ce que nous ont dit des pères et mères de famille, des étudiants et autres rencontrés lors de notre passage dans de nombreux centres commerciaux à la veille du début de la période des soldes d’hiver.

Les consommateurs privilégient toujours des dépenses «utiles», c'est-à-dire achètent des produits dont ils ont besoin à moindre prix plutôt que des produits «plaisirs» qu'ils ne s'achèteraient pas d'habitude. Ils recherchent d'abord l'habillement, mais aussi des articles de sport, et en deuxième lieu l’électroménager, l'ameublement et la décoration.

Une occasion à ne pas rater pour les faibles et moyens revenus

Pour beaucoup de gens, la période des soldes leur permet de bien s’habiller. C’est surtout le cas pour les jeunes, très portés sur les dernières modes. Selon Ramy, un lycéen rencontré au centre commercial d’Ardis et à qui nous avons demandé que représente pour lui la période des soldes, il nous dira : «une occasion pour aller vers les grandes marques de sport pour les chaussures et les survêtements. Chaque année j’en achète à moitié prix et c’est formidable». Pour Marame «c’est une période de bonnes affaires. Chaque saison je fais le plein en matière de fringues et je suis tranquille pendant toute l’année. Cela me reviens beaucoup moins cher». Ainsi l’objectif visé par les soldes est, selon les représentants de la direction du Commerce de la wilaya d’Alger, de donner aux commerçants l’opportunité de promouvoir leurs activités et au consommateur l’occasion d’acheter différentes marchandises à des prix réduits, d’inculquer cette culture et d’en faire une habitude et un comportement commercial enraciné chez les opérateurs économiques. L’opération s’effectue d’ailleurs en application des dispositions du décret exécutif du 18 juin 2006 fixant les conditions et modalités de vente au rabais, vente promotionnelle, liquidation de stocks, en magasins d’usines et vente au déballage, outre conformément à une décision établie par les services concernés de wilaya.

Se faire plaisir... en restant vigilant

La décision prévoit des dispositions concernant les conditions que doit respecter le commerçant, notamment l’obtention d’une autorisation lui permettant de faire la promotion de sa marchandise. Elle prévoit également des dispositions claires concernant les peines infligées aux commerçants contrevenants, si ces derniers sont interceptés par les agents de contrôle et de répression des fraudes de la direction du commerce.

Plus de 900 agents de contrôle et de répression des fraudes sont réparties dans les différentes circonscriptions administratives et communes de la wilaya tout au long de cette opération.Il y a lieu de rappeler qu’à chaque saison des soldes, l'Organisation de protection du consommateur (Apoce), met en garde les citoyens contre ces arnaques des soldes en publiant des témoignages de consommateurs «bernés». Parmi les anomalies constatées par l'Apoce, le fait que les produits concernés par les soldes ne sont pas bien mis en exergue par rapport à ceux qui ne le sont pas. Elle dénonce aussi la tendance à ne pas afficher les pourcentages de réduction des prix au niveau des magasins concernés. Cependant, malgré ces belles arnaques et les avertissements de l'Apoce, les clients ne sont pas refroidis. La fièvre acheteuse est bien là! Les gens achètent vraiment et ne passent pas uniquement en curieux !

R. S.