Hommage au moudjahid et cinéaste Mourad Bouchouchi : Le cinéma, une histoire de cœur et une affaire de famille

Bien des hommes de culture algériens, qui ont connu une longue carrière dans le cinéma et ont été auparavant de fervents militants de la cause nationale, disparaissent sans laisser de trace et sans que l’on ait, à proprement parler, beaucoup d’éléments biographiques à leur sujet, exception faite de l’annonce de leur décès sur les colonnes des journaux dans de brefs avis. Mourad Bouchouchi, qui est mort au début de cette semaine en France, avait connu un parcours dans le 7e art, à mi-chemin entre l’Algérie, où en pleine jeunesse il avait livré avec ses frères combattants de l’ALN une lutte contre les forces coloniales, et la France qui signe la seconde étape de sa vie et où, surtout, il n’a eu de cesse de se consacrer à sa grande passion pour le cinéma d’après-guerre, ici même où il s’était battu corps et âme pour impulser aux jeunes cinéastes de la première école une dynamique en faveur de la création, balisant tous les terrains et apportant avec constance son soutien et surtout les moyens pour asseoir, dans la jeune Algérie, un cinéma qui, tout en explorant toutes les voies de l’art de la caméra, devait porter en lui-même une certaine exigence de l’art et, dans ces premières années de l’indépendance, rester à la hauteur de l’image non pas sublimée mais réelle de la Révolution algérienne de 1954. Avec cette disparition au terme de ses 80 ans d’existence, Mourad Bouchouchi, aîné d’une fratrie et dont le frère Youcef et le neveu Lotfi connus eux aussi pour leurs productions cinématographiques, se seront transmis d’une génération à l’autre une même passion pour le cinéma et les métiers audiovisuels, une passion dirait-on partagée en famille et qu’avait su communiquer, dans les moindres ficelles du métier, Mourad. Ce dernier a eu la chance de connaître ce que l’on pourrait appeler l’âge d’or du cinéma algérien, depuis ses premiers balbutiements à sa période de réussite éclatante à l’échelle internationale. S’il importe peu de citer ici la longue liste des noms et des films à succès algériens, c’est parce que toute une époque de reconnaissance et d’enthousiasme d’après-guerre, mue par des idéaux à réaliser sinon à atteindre, avait, comme dans d’autres secteurs d’activité artistique, été à l’avant-garde du cinéma algérien en pleine phase de création, et ce, grâce à une poignée d’hommes et de femmes de bonne volonté. Il a fallu beaucoup de temps à Mourad Bouchouchi avant de se résoudre à l’exil, car, sans aucun doute, il était, avec quelques-uns, l’un des premiers à voir les prémices des grandes productions algériennes voir le jour en Algérie, lui qui avait contribué à la création, dès l’année 1963, du CNCA ou Centre national de la cinématographie algérienne. Il faut dire que l’époque se prêtait à toute une synergie autour du cinéma, avec notamment tout un travail de constitution d’archives et d’achat de films mais également de livres sur le cinéma du monde, un cinéma algérien de qualité qui devait enrichir la Cinémathèque algérienne, créer de nouvelles salles en ville comme à l’intérieur, avec l’ambition d’avoir un public de cinéphiles averti tout autour du pays. C’était également avec toute une équipe engagée alors dans le mouvement des ciné-clubs très actifs —mais qui n’ont hélas pas fait long feu—, la nécessité pour tous les amoureux du 7e art de motiver les nouvelles générations de cinéastes avec l’apport des techniques pour faire des films où priment non la quantité mais véritablement la quintessence et la qualité. Mourad Bouchouchi, qui avait occupé en Algérie la fonction de directeur de l’audiovisuel, de 1960 à 1970, au ministère de la culture, avait le souci d’apporter une aide financière aux acteurs comme aux animateurs, car le but recherché était de créer une grande audience cinématographique. Pour rappel, le cinéaste et moudjahid Mourad Bouchouchi, décédé dimanche dernier des suites d’une longue maladie dans un hôpital parisien, a été inhumé à Thiais en région Ile-de-France. Né à Kherrata (Béjaia) en 1938, Mourad Bouchouchi, ancien membre de l’Armée de libération nationale (Aln), s’était installé au début des années 1980 en France où il dirigeait le Centre culturel algérien (CCA) à Paris. Dans le cinéma, il est connu pour le scénario du long métrage algérien Une si jeune paix, coécrit avec Jacques Charbi, en plus du scénario du film Le Puits, de Lotfi Bouchouchi (son neveu), écrit par Yacine Belhadj sur la base d’une de ses nouvelles. Derrière la caméra, Mourad Bouchouchi a dirigé des productions comme Elise ou la vraie vie, du réalisateur français Michel Drach, et Z, de Costa-Gavras.

Lynda Graba