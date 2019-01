Film Si Mohand Oumhend : Premier coup de manivelle à Tizi Ouzou

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a présidé, hier au village Djemaâ Saharidj (Mekla), une vingtaine de kilomètres à l’est du chef-lieu de wilaya de Tizi Ouzou, la cérémonie du début du tournage du film sur la vie et l’œuvre du poète de l’errance, Si Mohand Oumhend.

Le premier tour de manivelle a eu lieu en présence du secrétaire général et du représentant du P-APW de Tizi-Ouzou, respectivement Azzedine Tibourtine et Mohamed Achir. Produit avec le soutien du Fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques (Fdatic), ce long-métrage, intitulé Si Mohand Oumhend, sera réalisé par Ali Mouzaoui qui en est, également, le scénariste. Le film retrace «le destin contrarié» de la vie et l’œuvre du poète qui se confond avec «le destin collectif des Algériens qui subissaient à l’époque les assourdissants assauts d’une longue conquête coloniale», selon le synopsis. Mohand, qui n’avait que 12 ans lorsque les Français vinrent à bout de la résistance de la Kabylie en 1857, avait assisté à la déchéance et l’expropriation de sa famille, jetée sur les routes. Une déchéance sociale qui l’a poussé à mener une vie d’errance à travers tout le pays durant une trentaine d’années, avec comme seule arme sa poésie, dont il fit «l’écho d’un peuple et d’un pays».

Partant sur les traces du poète, le tournage du film se déroulera, d’ailleurs, sur plusieurs sites, dont Tizi-Ouzou, Alger, Tébessa —où Si Mohand avait travaillé dans les mines d’El Ouenza— et Annaba où il avait souvent vécu et qu’il traversait pour aller en Tunisie où vivait en exil un de ses frères. Né vers 1840 à Icheraiouen, commune de Larbaâ Nath-Irathen, Si Mohand Oumhend est mort le 28 décembre 1905 à Aïn El Hammam. Dans une déclaration à la presse, le ministre de la Culture a indiqué que la réalisation du film cinématographique sur Mohand Oumhend entre dans le cadre du processus de « réhabilitation et de reconstruction de notre identité nationale amazighe qu’a entamé le président de la République en 2002 par la constitutionnalisation de Tamazight comme langue nationale, suivie quelques années par son officialisation, la consécration d’une année entière sous l’égide du Président à l’écrivain Mouloud Mammeri, la consécration de Yennayer comme journée nationale et la mise en place de l’Académie algérienne de la langue amazighe». Ce film retracera l’œuvre et le parcours de ce poète qui est un des symboles de la culture nationale amazighe, a encore affirmé le ministre, tout en faisant part de sa profonde joie de constater, enfin, la concrétisation de ce projet qui date de plus de 20 ans. La réalisation d’un film sur ce poète de l’errance vise à protéger sa mémoire et à vulgariser sa poésie parmi les Algériens, a-t-il encore souligné, en disant que ce film est une autre pierre ajoutée à l’édifice de la construction de notre culture nationale amazighe. M. Mihoubi a également précisé que cette réalisation entre dans le cadre de l’opération de réalisation de films visant la préservation de la mémoire historique du peuple.

Toujours dans le cadre de la promotion de la culture, le ministre de la Culture a annoncé la création d’un orchestre symphonique national pour la promotion du patrimoine musical amazigh. Placé sous la direction du maestro Amine Kouider, cet orchestre symphonique se chargera de la transformation en symphonie musicale des musiques interprétées par d’anciens et actuels maestros de la chanson amazighe, à l’instar de Slimane Azem, Cherif Kheddam, Matoub Lounes, Lounis Aït Menguellet, Taleb Rabah…, a expliqué le ministre de la Culture, en rappelant la détermination de l’Etat à œuvrer dans le sens de la réhabilitation de notre identité et culture nationales amazighes qui sont un facteur de consolidation de notre unité nationale. Dans sa déclaration à la presse, le ministre a fait savoir que la polémique qu’a suscitée la non-projection du film sur le chahid Larbi Ben Mhidi est en voie de connaître son épilogue, et le projet du doublage du film l’Opium et la bâton, adaptation d’un roman éponyme de l’écrivain Mouloud Mammeri, est pris en charge. Concernant la transcription de Tamazight, le ministre de la culture a estimé que l’Académie algérienne de la langue amazighe, récemment installée et composée d’éminents universitaires et spécialistes en linguistique, est «seule habilitée à décider de la graphie avec laquelle sera écrite cette langue». En marge de la cérémonie du coup d’envoi de la réalisation de ce film, le ministre a visité le théâtre de plein air et le cinéma Djurdjura. Le ministre a instruit la responsable local de la culture à réceptionner et à mettre en service ces deux infrastructures au courant de l’année 2019. Lors de cette visite, le ministre a également offert un don de quelque 1.500 livres sur un total de 10.000 livres édités par son département ministériel à l’université Mouloud-Mammeri. Dans l’après- midi, le ministre de la Culture a par ailleurs assisté à la projection en avant-première du film documentaire Juba II à la cinémathèque. La projection, organisée en partenariat avec le Centre algérien de la cinématographie, « retrace l’histoire du roi berbère, qui naquit en 50 avant J.C, lorsque son père mourut en 46 avant J.C après la bataille de Thapsus qu’il mena contre César. Juba II, alors âgé d'à peine cinq ans, sera enlevé et emmené à Rome. Il connaîtra une enfance dorée à la cour de Rome où il fut éduqué par Octavie, la sœur de l’empereur Octave. A 25 ans, Juba II fut intronisé comme roi de Maurétanie», selon un résumé de la trame de ce film documentaire réalisé avec le soutien du Fonds d’aide aux techniques et industrie du cinéma).

Bel. Adrar