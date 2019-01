Le chiffre du jour : 50 milliards de dollars

La Banque mondiale a annoncé, dans un communiqué publié le 16 janvier, l’affectation de 50 milliards de dollars au financement de son plan d'action sur l'adaptation au changement climatique et la résilience entre 2021 et 2025. Ce niveau de financement de 10 milliards de dollars par an en moyenne représente le double des montants alloués sur la période 2015-2018.