Marché pétrolier : Le rééquilibrage prendra du temps

Même si elle n’est pas encore inversée la tendance du marché pétrolier qui a affiché, hier, un baril à 62,62 dollars, est parvenu à rebondir à la faveur de la réduction de la production de l’Opep et de ses partenaires signataires de l’accord de décembre 2018. Une orientation tant attendue par les pays exportateurs de l’or noir, au moment où les analystes évoquent des signaux positifs quant à la reprise des cours, dans les tout prochains mois.

Aussi, le différend commercial entre la Chine et les Etats-Unis, sur la voie d’un éventuel règlement à l’amiable est une alternative qui devrait stimuler davantage les prix, avancent les experts. Toutefois, le rééquilibrage du marché «sera progressif» et il risquerait d’évoluer à un rythme de «marathon». Cette prévision est de l’Agence internationale de l'énergie (AIE), relevée dans son rapport mensuel sur le marché pétrolier, publié vendredi dernier. Selon l’agence, les engagements des principaux producteurs à réduire leur niveau de production «ont été transformés en actions», confirmées par les données. Preuve en est, «en décembre, la production de l’OPEP avait chuté de 950.000 barils/j, alors que l’Arabie saoudite avait annoncé que de nouvelles réductions importantes seraient prévues pour janvier et au-delà», note le rapport.

Cependant, «Bien que l’Arabie saoudite soit déterminée à protéger ses aspirations en matière de prix en procédant à des réductions substantielles de sa production, son partenaire russe est moins clair», la Russie ayant augmenté sa production de pétrole brut en décembre, à un niveau record de près de 11,5 Mb/j, souligne le document.

L’AIE, qui reste dans ses estimations, suggère que la croissance de la demande mondiale de brut sera légèrement supérieure avec 1,4 million de barils par jour (mbj) cette année, soit en légère hausse par rapport à 2018 (1,3 mbj). La demande devrait s’établir ainsi à 100,7 mbj en 2019. Année où «la production des États-Unis sera aussi un facteur déterminant». Concernant l’évolution du cours du baril de pétrole, l’AIE table sur un baril de Brent à 61 dollars en moyenne cette année, après une précédente prévision de 71 dollars avancée en 2018, par l’agence, soit une baisse de 14%.

L'Opep, qui œuvre au respect des engagements de réduction de sa production, tient à éviter une accumulation des stocks au-delà de leur moyenne de cinq ans à la faveur du nouvel accord de baisse de la production, a déclaré jeudi dernier, à l’agence Reuters, son secrétaire général. Mohammad Barkindo a déclaré espérer que la demande pétrolière reste conséquente, en 2019, et que l'accord passé avec d'autres pays producteurs hors Opep soit respecté dans le cadre des engagements convenus. Rappelons que l'organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés se rencontreront à Vienne les 17 et 18 avril, dans le cadre d’une réunion extraordinaire consacré à l’examen de l’impact de l’accord sur le marché pétrolier.

D. Akila