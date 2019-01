Finances : 2,3% de croissance en 2018

La croissance économique effective de l'Algérie a atteint 2,3% en 2018, en volume, contre 1,4% en 2017, restant loin des prévisions de la loi de finances de 2018 qui tablaient sur une croissance de 4%. Pourtant, des mesures ont été prises pour booster le développement économique.

Le crédit à la consommation, qualifié par nombre d’experts de «mécanisme stratégique» pour la relance de l’économie nationale, a été lancé par les autorités dans l’espoir de faire émerger et soutenir une production nationale diversifiée hors hydrocarbures. A ce sujet, le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, avait souligné la volonté et l’engagement du gouvernement algérien à poursuivre les réformes économiques structurelles visant à améliorer le cadre institutionnel et à orienter les ressources disponibles au bénéfice de la croissance économique. Des efforts sont toujours déployés pour un meilleur recouvrement de l’impôt, la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale, l’amélioration des dispositifs pour encourager davantage l'investissement, la mise en place de mécanismes adaptés pour l’inclusion du secteur informel et la diversification des produits bancaires pour plus d’inclusion financière. Tout récemment, la Banque Mondiale (BM) a revu à la hausse ses prévisions de croissance pour l’économie algérienne en 2019 et 2020.

L’institution de Bretton Woods table désormais sur 2,3% de croissance en 2019 contre 2% prévu dans son précédent rapport sur les perspectives économiques mondiales, publié en juin dernier, soit un relèvement de 0,3 point. La prévision actualisée pour 2019 reste, cependant, légèrement en baisse comparée à celle de 2018, où le Produit intérieur brut de l’Algérie a enregistré une progression de 2,5%, selon l’estimation consolidée de la BM, contenue dans ce rapport. D’autre part, les statistiques du ministère des Finances indiquent que le PIB algérien a atteint 20.509,5 milliards de DA (mds DA) en 2018 contre 18.594,1 mds de DA en 2017. Quant au PIB hors hydrocarbures, il a enregistré une croissance de 4% en 2018 contre 2,2% en 2017, selon la même source.

Cette bonne performance renseigne sur le bon résultat de l’offensive menée en matière de diversification des exportations. «Il ne peut y avoir de développement économique durable, sans la diversification des exportations. On ne peut plus dépendre d’une économie de rente basée sur les exportations des hydrocarbures», affirmait à maintes reprises le ministre du Commerce. Pour mener à bon port ce train d’export, des experts ont relevé la nécessité de sélectionner rigoureusement les chaînes de valeurs à développer, d’élaborer un plan d’action pertinent et réaliste, prévoyant un échéancier, des engagements et une évaluation, pour futurs ajustements si nécessaire.

Par ailleurs les chiffres du ministère des Finances évoquent que le prix moyen à l’exportation du pétrole algérien a été de 72,43 dollars en 2018 contre 52,71 dollars en 2017. Quant à l’inflation, le taux moyens a été de 4,27% contre 5,59% comme taux moyen de l'année 2017.

Fouad I.