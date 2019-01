Grand angle : Le plus dur commence

L’annonce d’un nouveau sommet entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord- coréen Kim Jong Un, attendu pour fin février, ne peut que réjouir ceux qui, en 2017, avaient craint le pire. L’escalade verbale entre les deux dirigeants, exacerbée par la poursuite des essais balistiques et atomique nord-coréens, l’annonce de nouvelles sanctions internationales et les menaces entre les deux camps, avait atteint un degré tel, que la guerre, qui aurait fait des millions de morts, semblait imminente. Mais la diplomatie a fini par reprendre ses droits, et les deux hommes, contre toute attente, se sont retrouvés le 12 juin 2018 à Singapour pour un tête-à-tête historique. Le sommet, qui semblait improbable, a eu lieu. Toutefois, les résultats qui ont découlé de ce tête-à-tête n’ont pas été à la hauteur des espoirs suscités. Et depuis, les discussions américano-nord-coréennes sont au point mort, car les deux parties n'étant pas d'accord sur les implications pratiques du document signé à Singapour. Dès lors, le sentiment d’être à portée d’une nouvelle crise est fort présent dans les pays de la région, et ce, d’autant que forcément ils seront les premiers à pâtir du retour à un climat de tensions entre Washington et Pyongyang, voire à une situation aussi explosive qu’en 2017. C’est dire que la paix recherchée est loin de régner sur la péninsule coréenne. C’est pourquoi, du reste, le patron de l’ONU a lancé, dès l’annonce de la tenue de ce prochain sommet, qu’ « il est grand temps que les discussions entre les Etats-Unis et la Corée du Nord commencent sérieusement afin de parvenir à une dénucléarisation de la péninsule coréenne». Un appel relayé par Séoul qui espère que cette rencontre constituera « un tournant» en faveur de la paix dans cette région. Toutefois, pour les observateurs, l’annonce de ce second sommet, que le Vietnam, la Thaïlande et la Mongolie espèrent accueillir, n’est pas une fin en soi. « Maintenant, le plus dur commence. Les deux pays doivent afficher au moins quelques résultats concrets lors d'un second sommet, faute de quoi, leurs efforts seront dépeints comme dignes d'une émission de téléréalité», a estimé l’un d’eux. A charge donc pour les deux dirigeants de démontrer leur volonté de tourner définitivement la page. Ce n’est qu’à ce prix qu’ils pourront entrer de plain-pied dans l’Histoire, qui retiendra qu’ils ont été les artisans de la dénucléarisation de la péninsule coréenne.

Nadia K.