Sahara occidental occupé : Les forces marocaines répriment des manifestants à Laâyoune et Smara

Les autorités marocaines continuent à réprimer les manifestations pacifiques sahraouies dans les territoires occupés et à empêcher toute action de protestation des Sahraouis pour dénoncer l'accord commercial controversé Maroc-Union européenne et réclamer leur droit à l'autodétermination.

Une délégation conduite par la militante sahraouie pour les droits de l'Homme, Aminatou Haidar, qui voulait se rendre vendredi matin à Smara occupée pour participer à une manifestation pacifique, a été empêchée à Laâyoune, par les autorités marocaines, de poursuivre sa route. Selon des sources sahraouies, un important dispositif sécuritaire a été déployé dans cette ville occupée pour empêcher les Sahraouis de manifester contre l'accord commercial Maroc-UE, adopté mercredi dernier par le Parlement européen, jugé «illégal» par le Front Polisario et une centaine d'eurodéputés.

Après le refus des autorités marocaines, la délégation sahraouie a décidé alors de se rendre à Boudjedour. Après avoir parcouru environ 150 km, la délégation sahraouie sera de nouveau empêchée de poursuivre son chemin, contrainte de suspendre sa participation aux actions de protestation contre l'accord controversé Maroc-UE. A la veille du vote du Parlement européen, des manifestants sahraouis avaient tenté de tenir à Smara un sit-in pacifique pour dénoncer cet accord qui a inclus les territoires sahraouis sans le respect des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne qui avait statué sur le rejet dudit accord et son inapplicabilité au territoire sahraoui, désigné comme territoire «distinct» et «séparé», ne relevant pas de «la souveraineté marocaine».

Dans ce contexte, l’ONG Human Rights Watch (HRW) a dénoncé vigoureusement jeudi la politique répressive des autorités marocaines à l'égard des militants sahraouis, soulignant que celles-ci (les autorités) avaient fait preuve de plus «d'intolérance» à l'égard de manifestations pacifiques, notamment dans les territoires sahraouis occupés. Les observateurs de Human Rights Watch, qui ont pu mener des missions en 2018 à Jerada et Laâyoune occupée au Sahara occidental, ont constaté la répression des forces marocaines à l'égard des Sahraouis, fréquemment suivis et contrôlés par les agents du Makhzen, a souligné l’ONG américaine dans un rapport sur la situation des droits de l'Homme.