Paix en Libye : La course contre la montre

La descente aux enfers de la Libye continue inexorablement. Les groupes armés qui pullulent un peu partout dans le pays font peser une menace sérieuse et constante sur le processus de paix, engagé sous les auspices de l’Onu, à travers un dialogue intrinsèque. Les violences survenues à Tripoli, à sa périphérie et dans d’autres régions du pays dévoilent le degré d’anarchie qui y règne.

Ces groupes armés, de plus en plus incontrôlables, se disputent des territoires et des ressources du pays comme les blocages récurrents des raffineries du pétrole. Face à cette situation, l’émissaire de l’Onu pour la Libye, Ghassan Salamé, a mis en garde contre les fauteurs de troubles qui risquent de saborder les efforts menés par la communauté internationale. Ce constat intervient après l’appel émis par le diplomate onusien d’organiser prochainement une conférence nationale afin de surmonter les divisions politiques et l'organisation des élections générales dont les délais demeurent encore imprécis. « Au cours de l'année dernière, nous avons eu des demandes croissantes pour faciliter la tenue d'une conférence nationale. Nous essaierons de la convoquer dans les semaines à venir», a-t-il dit lors d'une liaison vidéo avec le Conseil de sécurité. D’après lui, ce processus inclura la possibilité d'un référendum sur un projet de Constitution, qui aboutira sur un calendrier national pour reconstruire un Etat civil libyen uni. Le Sud du pays, « où les conditions se détériorent à une vitesse alarmante», devrait, selon l'émissaire onusien, bénéficier d’une importance particulière, tout en indiquant pouvoir ouvrir un bureau de l'Onu à Benghazi courant de cette année. La tenue d’un référendum le mois prochain comme annoncé par la Haute Commission électorale nationale (HNEC) libyenne paraît, selon bon nombre d’observateurs, sérieusement hypothéquée à cause du climat de troubles et de tensions qui y règne. Lundi, Aguila Saleh, président du Parlement du pays, reconnu par la communauté internationale, a affirmé que la Libye devrait tenir des élections, même en cas de rejet d'un projet de constitution dans le cadre d'un référendum prévu. « Parce que nous voulons une constitution (basée sur) un consensus, cela prendra du temps... Nous avons besoin d'un pouvoir exécutif et il n'y a pas d'autre choix que (l'élection) d'un président temporaire (si le projet de constitution est rejeté)», a déclaré M. Saleh, sans mentionner une date possible pour les élections. Si cette déclaration devrait contribuer à apaiser les inquiétudes des Nations Unies et de pays occidentaux, elle pourrait alimenter encore plus le climat de surenchère instauré par les groupes armés qui risquent d’imposer leur diktat et saper les efforts visant à organiser des élections afin de mettre fin à la crise libyenne. Les derniers combats aux alentours de la capitale libyenne, qui ont fait plus de dix morts et 41 blessés, sont les signes précurseurs de ce que l’on peut qualifier d’enlisement, que la communauté internationale, et au-delà de toutes déclarations d’encouragements, devra clairement contenir en y ajoutant plus de fermeté, car c’est de l’existence d’un pays et de la stabilité d’une région qu’il s’agit.

M. T.