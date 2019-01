Coupe du Roi (Tirage) : Séville - Barça, choc des quarts de finale

Le FC Barcelone, quadruple tenant de la Coupe du Roi, et Séville, finaliste 2018, s'affronteront en quarts de l'édition 2019 la semaine prochaine et la suivante, selon le tirage effectué vendredi, qui prévoit pour le Real Madrid un déplacement en Catalogne, à Gérone. Le Barça, dont la présence en quarts a été contestée vendredi sur tapis vert par Levante avant que la réclamation ne soit rejetée par la fédération espagnole, jouera le match aller au stade Sanchez-Pizjuan, en Andalousie, et le retour à domicile au Camp Nou. En avril 2018, les Barcelonais avaient étrillé Séville 5-0 pour décrocher leur 30e Coupe du Roi, avant de battre à nouveau les Andalous en août en Supercoupe d'Espagne (2-1).

Le programme des quarts de finale (matches aller autour du 23 janvier, matches retour autour du 30 janvier) :

Real Madrid - Gérone

Getafe - Valence

Séville FC - FC Barcelone

Espanyol Barcelone - Betis Séville.