Ligue 1 (18e journée) : La défaite de trop pour le MOB et l’ESS

Rien ne va plus dans la maison Mobiste. Les « crabes » ont chuté de nouveau sur leur terrain de l’Unité Maghrébine. En effet, les protégés du coach Madoui se sont inclinés face au MC Oran, par le score lourd de 3 à 0. Face à une équipe tout à fait méconnaissable, le Mouloudia ne s’est pas fait prier pour prendre les choses en main dans cette partie. 11’, Nadji donne l’avantage aux visiteurs. A la demi-heure de jeu, Mohamedi double la mise, en l’absence d’une réaction de la part des locaux. En fin de rencontre, la nouvelle recrue, Guechi, sur qui le staff technique comptait beaucoup, marque contre son camp et fait couler ainsi le MOB. « Sincèrement, je ne m’attendait pas à une telle production de la part de cette formation du MOB, qui renferme tout de même de bonne potentialité. Pour notre part, le nul aurait largement fait notre bonheur. On rentre avec la totalité des points. C’est une belle performance pour le MCO, qui s’éloigne ainsi de la zone de perturbation. On doit continuer à travailler pour progresser encore. » A déclaré le coach des « Hamraouas », Belatoui visiblement aux anges après ce succès inattendu. Cette défaite, plonge le club dans une crise profonde. Une réunion, pour le moins décisive, entre le staff technique et la direction était prévue pour hier. Par ailleurs, le leader est revenu avec le point du nul de son déplacement risqué à Bord Bou Arreridj. Le match a eu lieu à huis-clos sur un terrain neutre (Magra). Longtemps menaient aux score, suite à la réalisation de Ziad (4’), les coéquipiers de Zemmamouche ont réagi dans le dernier quart d’heure de cette confrontation très musclée et assez équilibrée dans l’ensemble. En effet, l’USM Alger est parvenue à arracher le nul grâce à sa nouvelle recrue, l’international, Libyen Ellafi. Un petit point qui permet aux Algérois de consolider leur position. De leur coté, les poulains de Dziri, qui flirtent avec la zone de relégation, complique un peu plus leur situation. « Certes, le résultat de la rencontre nous convient. Néanmoins, je suis surtout satisfait du rendement de mon équipe, qui a su revenir malgré les conditions difficiles du match. Cela prouve que nous disposons d’une équipe compétitive capable de faire face et de réagir lorsqu’il le faut. » A indiqué le technicien Français Froger. Par ailleurs, le Paradou Athletic club a mis fin à sa mauvaise passe. Après quatre rencontres sans victoire, les camarades de Boudaoui ont disposé de l’Entente de Sétif par le score étriqué de 1 à 0, à l’issue d’une rencontre fermée, marquée l’aspect tactique. L’unique réalisation de la partie est l’œuvre du goleador du championnat de la Ligue Une Naidji (12 buts). Grace à cette victoire méritée, le PAC rejoint ainsi son adversaire du jour au classement. Par contre, la série noire se poursuit pour l’ESS. Les protégés de Zekri n’ont pas gagné depuis la 13e journée. Une situation assez délicate pour le club des hauts palataux de l’Est Algérien, qui vit par ailleurs une situation financière assez difficile. Le meneur de jeu et star de l’équipe, Djabou, continue de boycotter les matchs même s’il a repris les entrainements avec le groupe. Ce dernier réclame ses arriérés de salaire. D’autres joueurs, dans la même situation pourraient lui emboiter le pas. Affaire à suivre…

Rédha M.